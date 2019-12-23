سبب عدم إتمام نادي الاتحاد السعودي صفقة الأرجنتيني ليوناردو جيل

كشفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي الاتحاد السعودي السر وراء عدم تعاقد النادي حتى الآن مع الأرجنتيني ليوناردو جيل.

وبحسب تلك المصادر، فإن ناديه الحالي يرفض تماما فكرة تقسيط المبلغ الذي اتفق عليه مع إدارة النادي السعودي، ويرغب في الحصول على المبلغ البالغ مليونا ونصف المليون دولار دفعة واحدة.

وكانت تقارير صحفية مطلعة قد كشفت أن إدارة الاتحاد وضعت أولوية التعاقد مع مهاجم ومدافع ولاعب وسط مدافع أجنبيين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد عن تفاصيل عرض الإدارة لضم لاعب المحور الأرجنتيني ليوناردو جيل لاعب فريق روزاريو سنترال؛ للانتقال للعميد في الميركاتو المقبل.

وبحسب المصادر، فإن إدارة الاتحاد عرضت نحو 1.5 مليون دولار للنادي الأرجنتيني على أن يحصل اللاعب على مليون وربع المليون كراتب سنوي.

ويتنافس الاتحاد مع ناد مكسيكي على ضم اللاعب، لكن العرض المكسيكي لا يذكر بجانب عرض النادي السعودي، لذلك تحدثت صحف أرجنتينية عن اقتراب اللاعب بالفعل من الانتقال للاتحاد.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت بأن المدرب الهولندي هنك تين كات طالب الإدارة بضرورة التعاقد مع مدافع؛ بسبب الضعف الواضح في خط الدفاع.

وبات استمرار المهاجم ألكسندر بريغوفيتش محل جدل كبير، حيث كشفت مصادر بأن المدرب الهولندي غير مقتنع باللاعب، لكن الإدارة ترغب في إعارته لأي ناد حتى لا تتحمل تكاليف فسخ التعاقد معه.

في سياق متصل، أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباراة الاتحاد أمام الفتح يوم السبت المقبل في الجولة الـ13 من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة إلى ملعب الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة.

وأوضحت اللجنة أن سبب القرار يعود إلى إنشغال ملعب الجوهرة بتجهيزات كأس السوبر السعودي وبطولة السوبر الإسباني التي ستقام في مطلع يناير المقبل.