أبها يطيح بالتعاون حامل اللقب ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

أصبح أبها أول المتأهلين إلى دور الـ8 في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه 1/0 على ضيفه التعاون، حامل اللقب، في أولى مباريات دور الـ16، اليوم الإثنين.

وأحرز أحمد النجعي، هدف أبها بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من عبدالله قيسي في الدقيقة 41.

ويحتل أبها المركز السابع في دوري المحترفين بعد 12 جولة، بينما يحتل التعاون المركز الثالث.

وفي بقية المباريات يلعب النصر مع ضمك، والاتحاد ضد الفتح، والأهلي مع الفيحاء، والوحدة ضد الرائد، والاتفاق في مواجهة أحد، والهلال مع الفيصلي، والعدالة مع الشعلة.

وحقق التعاون لقب الموسم الماضي بعد الفوز 2/1 على الاتحاد، في حين أن الأهلي هو أكثر الأندية تحقيقا للقب بـ13 لقبا.