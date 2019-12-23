ميركاتو النصر السعودي.. ”شرفي“ يتكفل بصفقتين محليتين وفيتوريا يوافق على التجديد بهذه الشروط

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أن إدارة الفريق تحضر لفترة انتقالات شتوية ساخنة، وذلك بعد أن تكفل شرفي داعم للنادي بصفقة انتقال لاعبين محليين.

وأشارت المصادر إلى أن نادي النصر ينتظر دخول عدد من اللاعبين فترة الـ6 أشهر الحرة للشروع في المفاوضات تجنبا لدفع مبالغ مالية ضخمة لأنديتهم، ومن أبرز الأسماء التي ارتبطت بالنصر مؤخرا لاعب الشباب عبد المجيد الصليهم الذي لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه الشباب من أجل تجديد عقده.

كذلك تخطط الإدارة للتفاوض مع حارس مرمى محلي مميز لتعويض النقص الواضح في هذا المركز، إذ لا يتواجد سوى الأسترالي براد غونز ومعه الحارس البديل وليد عبدالله المصاب في الوقت الحالي.

من جهة أخرى أشارت المصادر ذاتها إلى أن المدرب فيتوريا لا يمانع تجديد عقده، ولكنه فرض عدة شروط، أبرزها توفير عدد من من الأسماء، بالإضافة إلى تمديد عقود عدد من لاعبي الفريق مثل المغربي نور الدين أمرابط والبرازيلي جوليانو.

وتخشى جماهير النصر من تكرار سيناريو المدرب الكرواتي زوران ماميتش الذي درب النصر قبل موسمين وتمكن من تقديم أداء مذهل مع الفريق قبل أن يرحل منتصف الموسم إلى العين الإماراتي، بعد أن دفع الشرط الجزائي.

وكانت إدارة النصر قد تجاوبت مع هذه المخاوف بالشروع في تمديد عقد البرتغالي وتلبية كل طلباته.