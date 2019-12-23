تقرير: بي إن سبورتس تدرس الانسحاب من حقوق بث الدوري الإيطالي بعد استضافة السعودية للسوبر

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن إقامة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو في المملكة العربية السعودية أشعل غضب القطريين بشكل كبير، في ظل مقاطعة الرباعي العربي للدوحة.

واستضافت السعودية مساء أمس مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو، التي انتهت لصالح لاتسيو 3-1، ليتوج فريق العاصمة الإيطالية باللقب على حساب السيدة العجوز، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن النظام القطري، المهيمن على قنوات ”بي إن سبورتس“ الرياضية، يدرس حاليا إنهاء عقد حق البث التليفزيوني لمباريات الدوري الإيطالي، الكالتشيو، احتجاجا على قرار إقامة السوبر الإيطالي في السعودية.

وأكدت أن بي إن سبورتس تدفع 550 مليون دولار للحصول على حق بث مباريات الدوري الإيطالي، ولكن إقامة السوبر في السعودية دفعت إدارة القناة القطرية لدراسة إلغاء عقود البث، في ظل الخلافات المستعرة بين النظام القطري والرباعي العربي، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، إضافة إلى الخلافات الخاصة بحقوق بث الأحداث الرياضية الكبرى بين الرياض والدوحة.

وتابعت: ”سيكون إلغاء عقد حقوق البث من جانب قنوات بي إن سبورتس كارثيا على يوفنتوس والعديد من الأندية الإيطالية الكبرى، التي تعتمد بصورة كبيرة على عائدات البث التليفزيوني في إبرام التعاقدات ودفع مستحقات اللاعبين، وهو ما سيكون له تأثير كبير للغاية على يوفنتوس وإنتر ميلان بشكل خاص، كونهما أكبر ناديين في إيطاليا“.

ومضت تقول: ”سيواجه يوفنتوس موقفا حرجا للغاية في حالة تنفيذ قنوات بي إن سبورتس لتهديدها بفسخ التعاقد الخاص ببث مباريات الدوري الإيطالي، في ظل الالتزامات المادية للنادي، وخاصة الراتب الكبير الذي يحصل عليه البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل إلى اليوفي من نادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2018“.