جيوفينكو يكشف حقيقة رغبته في مغادرة نادي الهلال السعودي (فيديو)

فجر المحترف الإيطالي بنادي الهلال السعودي، سيبستيان جيوفينكو، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن عن عدم معرفته شيئا عما تناقلته وسائل إعلام سعودية حول نيته مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال جيوفينكو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج صدى الملاعب :“لا أعلم حقا من أين ظهرت هذه الأخبار، لدي عقد مع الهلال وبالتأكيد أنا باق وفخور وسعيد جدا .. وشكرا لدعمكم“.

وساهم جيوفينكو مع زملائه في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، غير أنه لم يظهر بالشكل المطلوب خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وكان إعلاميون مقربون من نادي الهلال قد أعلنوا نية اللاعب الرحيل بسبب مشاكل عائلية.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية أن إدارة الهلال اشترطت على جيوفينكو توفير عروض مناسبة لشراء ما تبقى من عقده مع النادي، أو الوصول إلى صيغة اتفاق لإنهاء العقد.

ويتبقى موسمان في عقد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو مع نادي الهلال.