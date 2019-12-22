هل قصد وليد الفراج السخرية من مشاركة نادي النصر في كأس العالم للأندية؟ (فيديو)

يرى الإعلامي السعودي وليد الفراج أن نادي الهلال السعودي، حقق أفضل مشاركة لفرق المملكة في كأس العالم للأندية بمشاركة نادي الاتحاد عام 2005.

وقال الفراج خلال تقديمه برنامج ”الدوري مع وليد“، إن الهلال حقق في بطولة 2019 المركز الرابع، وهو نفس المركز الذي حققه نادي الاتحاد عام 2005 عندما أقيمت البطولة في اليابان.

وأضاف: ”نادي الاتحاد شرفوا المملكة بالوصول إلى الدور قبل النهائي، وهي أفضل مشاركة، ولكن حقق نادي النصر جائزة اللعب النظيف.

واعتبر مغردون أن الفراج يقصد بهذا التصريح السخرية من النصر الذي لم يحقق أي مركز وخرج من الدور الأول، بينما وصل الاتحاد والهلال للأدوار التالية.

واكتفى نادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث تقدم الهلال قبل أن يتعادل مونتيري ويتقدم، غير أن غوميز أدرك التعادل للهلال قبل نهاية المباراة.

ورد الإعلامي محمد الفارس:“على كيفه اجل منتخب البرازيل والمكسيك ويلعبون في كأس العالم ماخبرت منتخب المكسيك لعب بالرديف وبدكة مكونة من 4 لاعبين فقط بالغصب يعني تخلون مشاركة الهلال مشرفة إلى متى محاولة استغفال المشاهدين ترى متابعين 2020 افهم منكم مو متابعين غصب 1 وغصب 2″.

يذكر أن نادي النصر شارك في نسخة عام 2000 بأول بطولة كأس عالم للأندية.

وشاركت 8 أندية في البطولة التي لُعبت بنظام المجموعتين وتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة لنصف النهائي، وكان ريال مدريد ومانشستر يونايتد وكورنثيانس وفاسكو دي جاما والرجاء، أبرز المشاركين.

النصر السعودي تأهل للبطولة بعد فوزه بكأس السوبر الآسيوي عام 1998 على يوهانج ستيلرز بطل بطولة الأندية الآسيوية، وقد خاض الفريق السعودي المباراة بعد تتويجه بلقب كأس الكؤوس الآسيوية.

وحقق النصر انتصارا مثيرا على الرجاء في مواجهة عربية خالصة انتهت لصالحه 4-3، وقد سجل أهدافه كلا من فؤاد أنور وأحمد بهجا وفهد الهريفي وموسى صايب.

وخاض الفريق مباراة حاسمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام كورنثيانس، لكنه خسرها بهدفين دون رد ليغادر البطولة التي تُوج بلقبها فيما بعد الفريق البرازيلي على حساب مواطنه فاسكو دي جاما بركلات الجزاء الترجيحية.

واحتل الفريق السعودي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما حل الرجاء رابعا بدون نقاط، لينتهي الحلم وتحقيق الإنجاز العربي سريعا.

يذكر أن وليد الفراج أثار الجدل في الفترة الأخيرة؛ بعد أن وصف في برنامجه ”الدوري مع وليد“ كأس العالم للأندية بأنه بطولة كبيرة وليس ”دوري أم أحمد“، وذلك خلال تحليله لأسباب خسارة الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فلامنغو البرازيلي.

وقدّم الفراج مقدم البرنامج اعتذارا رسميا للمشاهد السعودي خلال تقديمه للبرنامج مساء الخميس على قناة SBC، قائلا: ”نتقدم باعتذارنا للجميع عما فهم بتفسير غير صحيح“.

وأضاف: ”نجدد اعتذارنا عن أي سوء فهم لم يكن من المناسب طرحه في هذا السياق“.