نادي الهلال السعودي يوافق على رحيل جيوفينكو بشرط

منحت إدارة نادي الهلال السعودي الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، الضوء الأخضر لمغادرة النادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية أن إدارة الهلال اشترطت على جيوفينكو توفير عروض مناسبة لشراء ما تبقى من عقده مع النادي، أو الوصول إلى صيغة اتفاق لإنهاء العقد.

ويتبقى موسمان في عقد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو مع نادي الهلال.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن رغبة جيوفينكو في الرحيل تعود إلى عدم تقبل زوجته للعيش في المملكة وضغطها عليه لفسخ تعاقده والعودة لأوروبا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن كلا من جيوفينكو وكارلوس إدواردو قد أبديا رغبتهما في الرحيل عن الهلال لخوض تجارب احترافية جديدة.

ونفى اللاعب إدواردو في وقت سابق التقارير التي تفيد برغبته في الرحيل عن الهلال، مشددًا على رغبته في الاستمرار مع الفريق.