إعلامي سعودي يكشف نتيجة التحقيق مع وليد الفراج وعادل التويجري (شاهد)

كشف الإعلامي السعودي مبارك الشهري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن نتيجة التحقيق مع وليد الفراج وعادل التويجري، على خلفية أزمته الأخيرة بسبب عبارة ”أم أحمد“.

وقال الشهري وهو من ذوي الميول النصراوية: ”انقلوا عني.. صدر اليوم قرار يقضي بمنع (المذيع) من الظهور الإعلامي“.

انقلوا عني

.

.

صدر اليوم قراراً يقضي بمنع ( المذيع ) من الظهور الاعلامي — مبارك الشهري (@Mubark_m9) December 20, 2019

وقررت وزارة الإعلام إحالة وليد الفراج للتحقيق؛ بسبب تجاوزه في حلقة برنامج ”الدوري مع وليد“ مساء الثلاثاء.

وتحدث وليد الفراج المذيع بقناة SBC، خلال برنامجه ”الدوري مع وليد“ عقب خسارة الهلال أمام فلامنغو بنصف نهائي كأس العالم للأندية الثلاثاء الماضي، بجملة ”بطولة أم أحمد“ ومعه الإعلامي عادل التويجري .

وتسببت تلك الجملة في حالة غضب في الشارع الرياضي؛ لأنها تشير للدوري السعودي المسمى على اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكرر عادل التويجري محلل البرنامج ما قاله وليد الفراج، مشيرًا إلى أن الهلال لا يلعب في بطولة أم أحمد ”