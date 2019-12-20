تقرير.. دراسة إقامة السوبر الإيطالي في السعودية ”بشكل موسع“ على غرار الإسباني

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن الاتحاد الإيطالي يدرس توسعة كأس السوبر المحلية لتشمل 4 أندية مثلما بات متبعًا في إسبانيا بخوض 4 أندية للبطولة في السعودية الشهر المقبل.

وقالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية إن المسؤولين التنفيذيين في رابطة الدوري الإيطالي بحثت مع السلطات السعودية إمكانية تمديد استضافة البطولة إلى ما بعد الاتفاق الحالي الذي ينتهي في 2020 مع توسعة المشاركة لتشمل 4 أندية.

وستشهد التغييرات التي تتم دراستها اتباع نفس أسلوب السوبر الإسباني الذي يقام الشهر المقبل في جدة بمشاركة: ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وفالنسيا، بحيث يلتقي فريقان في قبل الأخير والفائز في المباراتين يصعد إلى نهائي البطولة.

ونسخة السوبر الإيطالي هذا العام هي الثانية التي تستضيفها السعودية بعد العام الماضي، وسيلتقي يوفنتوس حامل لقب الدوري مع لاتسيو، يوم الأحد المقبل، في النهائي على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وتوجّه يوفنتوس إلى السعودية، اليوم، حيث يواجه لاتسيو بطل الكأس في مباراة كأس السوبر الإيطالية في الرياض، يوم الأحد المقبل، قبل العطلة الشتوية التي تستمر حتى الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

السوبر الإسباني

وقال الاتحاد الإسباني الشهر الماضي إن كأس السوبر الإسبانية ستقام في السعودية في يناير /كانون الثاني 2020 مؤكدًا بذلك تطبيق مجموعة خطط مطروحة منذ فترة طويلة تسببت في إثارة انتقادات داخل وخارج اسبانيا.

وأضاف الاتحاد في بيان حينها:“ستقام كأس السوبر الإسبانية في السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة وفي فصل الشتاء بهدف تخفيف تكدس المباريات وفقًا لما كان ينادي به اللاعبون والأندية، وبفضل هذا التحول، ستتمكن الأندية من التخطيط بشكل أفضل لفترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد“.

وأضاف البيان: ”إقامة مباريات في أكثر من دولة في العالم سترفع من قيمة البطولة، وستزيد من معدلات مشاهدتها، وستُسهم في الوقت نفسه في تعزيز صورتنا قبل محاولة استضافة كأس العالم 2030“.

ورفض الاتحاد الإفصاح عن قيمة الصفقة، لكنه قال إن إيرادات البطولة المعدلة سيتم تخصيصها لدعم اللعبة على مستوى الهواة وكرة القدم النسائية وسيكون هذا بعيدًا عن الأموال التي ستحصل عليها الأندية الأربعة المتنافسة.