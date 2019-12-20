نادي الهلال السعودي يبدأ التحرك لضم لاعب برازيلي

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الهلال السعودي بدأت تحركاتها لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن إدارة الهلال دخلت في مفاوضات مع البرازيلي ميشيل ديلغادو المحترف في نادي غوياس البرازيلي مقابل 8 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات تجري مع إدواردو مالوف وكيل أعمال اللاعب الموجود هذه الأيام في الدوحة.

ويجيد اللاعب اللعب في 3 مراكز، في خط الهجوم كجناح أيمن وأيسر واللعب خلف المهاجمين، وينتظر أن يكون بديلًا عن أحد ثلاثي الهجوم الحالي المتمثل في عمر خربين وسيباستيان جيوفينكو وكارلوس إدواردو، علمًا بأن مواعيد انتهاء عقود اللاعبين الثلاثة تتراوح بين الموسم والنصف ونصف الموسم.

ويضم الهلال في صفوفه 7 لاعبين أجانب، هم: الكوري هيونغ سوو والبيروفي كاريلو والإيطالي جيوفينكو والبرازيلي إدواردو والكولومبي كويلار والسوري عمر خربين والفرنسي غوميز.

ويلتقي الهلال، غدًا السبت، مع فريق مونتيري المكسيكي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وتغلب الهلال 1/0 على الترجي التونسي، ثم خسر 1/3 أمام فلامنغو البرازيلي.