ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على العدالة واكتساح الأهلي لضمك (صورة)

واصل نادي النصر التحليق على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، بعد أن تغلب على مضيفه العدالة بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة للمسابقة المحلية.

أحرز ثلاثية النصر، المغربي نور الدين أمرابط والبرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا ومواطنه بيتروس ماثيوس في الدقائق 16 و43 و84.

وفي نفس الجولة، اكتسح أهلي جدة ضيفه ضمك بخمسة أهداف لهدف.

أحرز خماسية أهلي جدة، لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس (هدفين) في الدقيقتين 9 و58، وحسين علي المقهوي والبرازيلي لوكاس ليما وعلي حسن الأسمري في الدقائق 13 و45 و90+2.

فيما جاء هدف ضمك الوحيد عن طريق المغربي زكريا حدراف في الدقيقة 36.

كما تغلب التعاون على ضيفه الوحدة بهدفين لهدف، ضمن ذات الجولة.

أحرز هدفي التعاون، البرازيلي نيلدو بيترولينا وعبد المجيد السواط في الدقيقتين 9 و65.

فيما جاء هدف الوحدة الوحيد عن طريق المالي يوسف نياكات في الدقيقة 37.

بذلك، يتصدر النصر الترتيب برصيد 26 نقطة، وأهلي جدة الثاني برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن التعاون.

فيما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز الرابع، والعدالة عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر بفارق نقطة عن ضمك.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: