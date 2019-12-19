النادي الأهلي يكتسح ضمك بخماسية ويرتقي لوصافة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

اكتسح النادي الأهلي ضيفه ضمك بخمسة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جرت بينهما الخميس في ختام مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح دجانيني تفاريس النتيجة مبكرًا بهدف في الدقيقة التاسعة بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف حسين المقهوي النتيجة للأهلي بعدها بـ 4 دقائق بعدما استقبل عرضية أرضية أسكنها الشباك.

وقلص زكريا حدراف النتيجة لضمك بهدف في الدقيقة 36 من عرضية أرضية أودعها شباك ياسر المسيليم.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول سجل لوكاس ليما ثالث أهداف الأهلي من ركلة حرة مباشرة.

وفي الشوط الثاني عزز دجانيني تقدم الأهلي بهدف رابع في الدقيقة 58 بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس ليسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 92 اختتم علي الأسمري خماسية الأهلي.

وبتلك النتيجة ارتقى الأهلي للوصافة برصيد 23 نقطة فيما توقف رصيد ضمك عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.