نادي النصر يعزز صدارته لترتيب الدوري السعودي بفوز سهل على العدالة (فيديو)

عزز النصر صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، بعد فوزه على العدالة 3-0 في الجولة 12 من المسابقة.

وتقدم النصر في الدقيقة 16 عن طريق المغربي نور الدين أمرابط، قبل أن يضيف زميله البرازيلي جوليانو الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 83 سجل النصر هدفه الثالث عن طريق بيتروس.

ورفع النصر رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد العدالة عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى، استعاد التعاون توازنه عقب فوزه الصعب أمام ضيفه الوحدة 2-1 ليخطف منه الوصافة، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتًا، وبقي الوحدة على رصيده السابق 21 في المركز الثالث مؤقتًا.