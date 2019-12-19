إدارة النصر السعودي تكشف موقفها من العرض المكسيكي لعبدالرزاق حمدالله

نفت مصادر قريبة الصلة للغاية من إدارة نادي النصر السعودي، ما تردد بشأن احتمالية تفريط الإدارة في محترف الفريق، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقالت المصادر القريبة من الإدارة لـ“إرم نيوز“، إن مجرد طرح أنباء عن موافقة الإدارة على رحيل اللاعب تكون مجرد هراء لا تستحق الرد عليها؛ كون اللاعب هو نجم الشباك في النصر حاليًا.

وكان الصحفي المكسيكي رافائيل ديفيرا قد تحدث عن اهتمام نادي تيغريس المكسيكي بضم محترف النصر وهدافه وهداف الدوري الموسم الماضي؛ لتقوية هجوم الفريق في الميركاتو القادم.

Los #Tigres estarían interesados en fichar al delantero marroquí Abderrazak Hamdallah, que actualmente milita en el Al-Nassr de Arabia Saudita. pic.twitter.com/2UNhq1xXbn — Rafael Rivera (@RafaDato2) December 16, 2019

إلى ذلك، كشفت صحف تركية عن عودة المفاوضات بين النيجيري أحمد موسى ومسؤولي فناربخشة التركي؛ لانتقال اللاعب لصفوف النادي في الميركاتو القادم.

وتحدثت التقارير عن أن اللاعب غير راض عن مستقبله مع النصر، وأنه على استعداد لتقليل راتبه من أجل العودة للدوريات الأوروبية مرة أخرى.

من جهة أخرى، أوصى البرتغالي روي فيتوريا إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع حارس مرمى في الميركاتو الشتوي القادم.

ويعاني العالمي من أزمة في حراسة مرمى الفريق؛ إثر غياب الحارس البديل وليد عبدالله؛ نظرًا لخضوعه لعملية جراحية في الخارج، ولا يملك الفريق سوى الأسترالي براد غونز.

وفي هذا الإطار، خاطبت إدارة النصر الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي؛ من أجل السماح بعودة الحارس نواف العقيدي المبتعث في إسبانيا ضمن برنامج الاتحاد السعودي لتطوير المواهب؛ لحاجتها الماسة لخدماته في ظل إصابة وليد عبدالله ومشاركة صالح الوحيد مع المنتخب.

وتبحث إدارة العالمي تجديد التعاقد مع الحارس وليد عبدالله؛ إثر اقترابه من دخول فترة الـ 6 أشهر الحرة، والتي تتيح له الانتقال لأي ناد بسبب الأزمة التي يعاني منها الفريق في حراسة المرمى.