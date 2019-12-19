جماهير الاتحاد السعودي لرئيس النادي بعد الخسارة أمام الفيحاء: ”ارحل يا حائلي“ (فيديو)

زاد فريق الفيحاء من جراح الاتحاد في الدوري، وألقى به للمجهول بعدما تغلب عليه في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

واستمرت معاناة الاتحاد في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، بعد خسارته 4-1 أمام مستضيفه الفيحاء بفضل ثلاثية روني فرنانديز في افتتاح الجولة 12 اليوم الخميس.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم للمركز التاسع مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز 13 بين 16 فريقًا.

وبعد هدف الفيحاء الثالث قامت جماهير الاتحاد الحاضرة في المدرجات بالمطالبة برحيل رئيس ناديها الحالي أنمار الحائلي على خلفية تدني مستوى الفريق ونتائجه ورحيل لاعبيه بسبب تأخر المستحقات المالية.

وتناقلت جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع هجوم الجماهير على رئيس ناديها أثناء جلوسه في المدرجات؛ لمتابعة نتيجة اللقاء.

ويحظى أنمار الحائلي بغضب كبير من قبل جماهير العميد؛ بسبب عدم قدرته على إدارة الأمور، إضافة لتواجد المدير التنفيذي حمد الصنيع، إذ يرى الاتحاديون أنه سبب رئيس للمشاكل التي يعاني منها الفريق.