ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف رومارينيو في مباراة الاتحاد والفيحاء (صورة)

سجل المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا (رومارينيو) هدفًا، ليسجل نادي الاتحاد التعادل 1/1 على الفيحاء، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف رومارينيو في الدقيقة 24، بعد أن استقبل الاتحاد هدفًا في الدقيقة الثالثة بتوقيع روني فرنانديز من ضربة جزاء.

ورفع رومارينيو رصيده إلى 7 أهداف في الدوري السعودي، ويحتل المركز الثاني على قائمة الهدافين مع المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، وكاروليس آندريا ماستينور لاعب العدالة.

ويتصدر قائمة الهدافين البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال، برصيد 8 أهداف، وفي المركز الثالث يأتي عمر السومة لاعب الأهلي، وبافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال، ولكل منهما 6 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي حتى الآن.

1. كارلوس إدواردو، الهلال، 8 أهداف.

2. كاروليس آندريا ماستينور (العدالة)، وعبدالرزاق حمدالله (النصر)، وروماريو ريكاردو دا سيلفا (الاتحاد)، ولكل منهم 7 أهداف.

3. بافيتيمبي غوميز (الهلال)، وعمر السومة (الأهلي)، ولكل منهما 6 أهداف.