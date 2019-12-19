بعد مزاعم بشأن تعليقات عنصرية.. تركي الخضير حكمًا لمباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، إدارة مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي لطاقم تحكيم محلي بإدارة تركي الخضير، في الجولة الثانية عشرة من المسابقة، رغم الحديث عن اتهامه في واقعة عنصرية بالدوري الهندي.

وسيتولى تركي الخضير إدارة مباراة الأهلي وضمك وسيعاونه محمد البكري، وخلف الشمري، وشكري الحنفوش، وإيفان بيبك (كرواتي)، ومحمد الهويش.

ويملك الأهلي 20 نقطة من 10 مباريات في المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري السعودي.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان الاتحاد الهندي لكرة القدم فتح تحقيق في مزاعم عن تعليقات عنصرية من الحكم السعودي تركي الخضير، بشأن الغابوني سيرج كيفن مهاجم فريق مومباي سيتي.

ووفقًا لبيان الاتحاد الهندي، زعم مومباي أن الحكم تركي الخضير أدلى بتعليقات عن كيفن، الذي خاض 8 مباريات مع الغابون، خلال مواجهة بالدوري الهندي الممتاز أمام بنجالورو، يوم الأحد.

وقال الاتحاد: ”لا يتسامح الاتحاد الهندي لكرة القدم مع أي أحداث عنصرية، وتم إرسال الشكوى إلى لجنة الانضباط؛ للتحقيق في الأمر واتخاذ القرار المناسب في حال الإدانة“.

وأبدى الحكم السعودي تركي الخضير استغرابه مما تردد عن تصريحات عنصرية نسبت له ضد أحد لاعبي مومباي الهندي، عقب إدارته إحدى مباريات الدوري الممتاز هناك.

وأضاف الخضير: ”لم تحصل أي مشادة مع اللاعب، وشارك لمدة 8 دقائق في الشوط الثاني، ولم أتحدث نهائيًا مع اللاعب الغابوني سيرغ كيفن. لو كنت مخطئًا لخرجت واعتذرت“.

وأردف: ”أدرت 4 مباريات في الهند خلال 11 يومًا، ولا أعرف لغة اللاعب من الأساس، وجميع المباريات بها جهاز تواصل يتم سماع كل ما يدور بين الحكم واللاعبين“.