تقرير: نادي الهلال السعودي يقدم عرضًا لضم فواز القرني حارس مرمى الاتحاد

قالت صحيفة المدينة السعودية، إن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا مغريًا للتعاقد مع فواز القرني حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد والمنتخب السعودي.

ويعاني نادي الهلال نقصًا في مركز حراسة المرمى منذ رحيل علي الحبسي الصيف الماضي.

وحرس القرني مرمى المنتخب السعودي خلال نهائيات كأس الخليج العربي ”خليجي24“ الأخيرة في قطر، في ظل غياب محمد العويس للإصابة.

وحسب مصادر خاصة، فإن شرفيين من الاتحاد تبنوا فكرة بيع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المميزين لإنهاء الأزمة المالية التي تعصف بالنادي حاليًّا.

كان اللاعب المغربي مروان دا كوستا مدافع الفريق رحل عن مدينة جدة وأبلغ زملاءه بالفريق أنه فسخ تعاقده بسبب عدم حصوله على راتبه.

إلى ذلك، قال تين كات مدرب الاتحاد لقناة العربية، إن خوف الاتحاديين من الهبوط إلى الدرجة الثانية غير منطقي.

وتابع :“وجودنا في المراكز المتأخرة أمر غير جيد، وبمجرد أن نفوز بمباراتين سنتقدم في الترتيب. كل ما يهمني أن نبتعد عن المراكز المتأخرة“.

وواصل المدرب الهولندي :“أنا لست بساحر لكي أنقذ الاتحاد من هذا الموقف بمفردي، بل أحتاج إلى الجميع لتنفيذ ذلك، نريد أن نكون فريقًا واحدًا ونتجاوز المشاكل التي نعانيها، لكن خلال أسبوعين ستهدأ الأمور أكثر ويعود الاتحاد إلى المركز الذي يستحقه“.

وأتم :“لا يمكن الكشف عن مخططاتي لفترة الشتاء، ويجب أن تُحاط تلك الخطط بالكثير من السرية، وما نعمل عليه الآن هو جلب أسماء تستطيع مساعدة الفريق. تلقيت بعض الأسماء من الإدارة وهناك أسماء اتواصل معهم عن طريق علاقاتي، لكن من المهم أن لا ندفع الكثير من المال“.