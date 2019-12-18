تين كات يرى أن مخاوف جماهير نادي الاتحاد السعودي غير منطقية

يعتقد هينك تن كات مدرب نادي الاتحاد، المتعثر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أنه حان الوقت لكي يؤدي فريقه بشكل ينال رضا المشجعين لكنه في الوقت ذاته قال إنه ليس بساحر وطالب من الجميع العمل بجدية حتى يتطور المستوى سريعًا.

ويعاني الاتحاد، بطل آسيا 2004 و2005 للموسم الثاني على التوالي، فبعد الهروب من الهبوط الموسم الماضي دعم عملاق مدينة جدة صفوفه على أمل استعادة مكانته بين كبار الأندية محليًا وقاريًا.

لكن رغم البداية الجيدة للموسم والفوز ثلاث مرات في أول خمس مباريات تراجع أداء النادي الملقب باسم ”العميد“ وتعرض لعدة هزائم متتالية ما كلف المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا منصبه.

واستعان الاتحاد بالهولندي المخضرم تن كات في نوفمبر تشرين الأول وحقق فوزه الأول في الدوري عندما تغلب على الاتفاق بفضل هدف عكسي قبل أن يخسر 2-1 أمام الفيصلي بعد هدف قرب النهاية يوم السبت الماضي.

وبات الاتحاد يحتل المركز 13، في المسابقة المكونة من 16 ناديًا، ويملك 12 نقطة من 11 مباراة لتتجدد مخاوف الهبوط بين المشجعين.

وقال تن كات، الذي كان مساعدًا لمواطنه فرانك ريكارد مدرب برشلونة السابق عند التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2006، في مقابلة مع قناة العربية ”لا أرى المخاوف منطقية والنادي لديه الكثير من الإمكانات لتفادي الهبوط.

”لكن يجب أن ننتظر الكثير من اللاعبين لنفعل ذلك. الوجود ضمن آخر أربعة مراكز هو أمر غير مريح ويجب الخروج من هذه الدائرة بأسرع وقت ممكن. منطقة الأمان ليست كافية ولو انتصرنا في مباراتين متتاليتين ربما يؤدي هذا إلى تحسين موقعنا ثلاثة أو أربعة مراكز“.

وأضاف مدرب أياكس أمستردام وباناثينايكوس والجزيرة والوحدة في الإمارات وأم صلال القطري السابق ”هذا الوضع لا يناسب هذا النادي الكبير الذي يجب أن يكون في مقدمة الأندية في جدول الترتيب.

”ما يهمني حقيقة أن نبتعد بأسرع وقت ممكن عن المؤخرة ونبني ناديًا مستقرًا ونلعب كرة قدم ممتعة والناس بصفة عامة لا تستمتع بمباريات الاتحاد لذا أعتقد أنه حان الوقت لنقدم شيئا ينال رضا الجماهير… وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح“.

وحتى يسلك الاتحاد هذا الطريق سريعًا فإنه سيكون مطالبًا بالفوز على الفيحاء في انطلاق الجولة غدًا الخميس.

ويحتل الفيحاء المركز 12 برصيد 13 نقطة لذا سيضمن الاتحاد أن يقفز عدة مراكز، ولو بشكل مؤقت، إذا خرج بالنقاط الثلاث.

ويتصدر النصر، حامل اللقب، الدوري برصيد 23 نقطة من 11 مباراة وسيلعب مع العدالة غدًا أيضًا فيما يواجه الوحدة صاحب المركز الثاني، بفارق نقطتين عن القمة، منافسه التعاون سادس الترتيب.

ويستمر غياب الهلال، بطل آسيا، في ظل ارتباطه بالمشاركة في كأس العالم للأندية ويحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة من تسع مباريات.