ردود فعل غاضبة تجاه وليد الفراج بـسبب ”بطولة أم أحمد“ (فيديو)

أثار الإعلامي السعودي وليد الفراج ردود فعل غاصبة بالمملكة العربية السعودية بعد جملة قالها خلال برنامجه الدوري مع وليد عقب خسارة الهلال أمام فلامنغو بنصف نهائي كأس العالم للأندية امس الثلاثاء.

وسقط الهلال أمام فلامنغو ليتأهل الأخير لنهائي كأس العالم للأندية، فيما سينتظر الهلال الخاسر من ليفربول ومونتيري لمواجهته لتحديد المركز الثالث.

وقال الفراج خلال برنامجه ”إن ردود الفعل بعد خسارة الهلال تعبر عن وعي الجمهور بأن الفريق يلعب ببطولة العالم وليس بطولة أم أحمد“.

وحذفت قناة SBC وحساب برنامج الدوري مع وليد عبر تويتر تغريدة كانت مرفقة بفيديو لوليد الفراج عن الأمر، وأخرى لمحلل البرنامج عادل التويجري.

إلي قال دوري ام احمد بالبداية هو وليد الهراج#الفراج_يستهزي_بمسمي_دورينا pic.twitter.com/CmUqqQc1XW — YA13 (@YARB1313) December 18, 2019

وغرد ناصر الدوسري :“دوري الامير محمد بن سلمان اصبح دوري ام احمد وفي قناة حكومية .. لن نطالب بمحاسبة وليد الفراج لان هالامر صعب ومستحيل.. ولكن نطالب بعدم محاسبة المساكين من باب العدالة اذا قالوا بكرة عن دوري الامير محمد بن سلمان دوري ام احمد“.

وعلق الإعلامي حواس العايد :“للاسف رجال عملت وصرفت على ان تجعل دوري سمو سيدي الامير محمد بن سلمان من افضل الدوريات بالعالم ويأتي من ينتقص منه ويسميه دوري ام احمد عيب والله !!!!!!، يجب ان يكون هنالك وقفه حازمة وعقاب رادع“.

وكرر عادل التويجري محلل البرنامج ما قاله وليد الفراج، مشيرا إلى أن الهلال لا يلعب في بطولة أم أحمد ”

دوري ام احمد !!!! صراحة وصل تماديهم لدرجة ماينسكت عليها يجب وضع حد لهذا التهريج الرخيص بدأ بمرياع ثم بتحريج وختمها بطامة كبرى ????????‍♂️#الفراج_يستهزئ_بمسمى_دورينا pic.twitter.com/9RuFXHjM2t — عايض ال هرسان (@Ayedharsan) December 18, 2019

وغرد حساب يدعى مصطفى :“حذفك للتغريدة أعتراف صريح وفاضح بحجم الخطأ الذي تم إرتكابه في برنامجك، إلايقاف امر حتمي ومنتظر من الشارع الرياضي لا محاله، يجب على هيئة الإذاعة والتلفزيون التدخل وإيقاف هذا البرنامج ومحاسبة عادل التويجري، دوري سيدي محمد بن سلمان حفظه الله، اصبح دوري ام احمد !!“.

من جهته علق وليد الفراج بعد تصاعد ردود الفعل :“اتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كاس العالم للأندية ، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح #الدوري_مع_وليد لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير اخلاقي وطريقة غير نزيهه للتحريض ضد البرنامج.

وأتم :“الدوري السعودي ومسماه الرفيع أكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية“.