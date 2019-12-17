أول تعليق من الحكم السعودي تركي الخضير على واقعة العنصرية في الهند

أبدى الحكم السعودي تركي الخضير استغرابه مما تردد عن تصريحات عنصرية نسبت له ضد أحد لاعبي مومباي الهندي عقب إدارته إحدى مباريات الدوري الممتاز هناك.

وأعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه فتح تحقيقا في مزاعم عن تعليقات عنصرية من الخضير بشأن الغابوني سيرغ كيفن مهاجم فريق مومباي سيتي.

ووفقا لبيان الاتحاد الهندي زعم مومباي أن الحكم الخضير أدلى بتعليقات عن كيفن، الذي خاض ثماني مباريات مع الغابون، خلال مواجهة بالدوري الهندي الممتاز أمام بنغالورو يوم الأحد.

وقال الاتحاد ”لا يتسامح الاتحاد الهندي لكرة القدم مع أي أحداث عنصرية وتم إرسال الشكوى إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الأمر واتخاذ القرار المناسب في حال الإدانة“.

وقال الخضير لبرنامج ”في المرمى“ على قناة العربية“ الإخبارية الليلة: ”استغربت من الخبر وليست لدي أي خلفية عنه، حصلت على إشادة من الاتحاد الهندي وتم إرسالها إلى الاتحاد السعودي“.

وأضاف الخضير “ لم تحصل أي مشادة مع اللاعب، وشارك لمدة ثماني دقائق في الشوط الثاني، ولم أتحدث نهائيا مع اللاعب الغابوني سيرغ كيفن. لو كنت مخطئا لخرجت واعتذرت.

”أدرت أربع مباريات في الهند خلال 11 يوما، ولا أعرف لغة اللاعب من الأساس، وجميع المباريات بها جهاز تواصل يتم سماع كل ما يدور بين الحكم واللاعبين“.

ويحتل مومباي المركز السادس في الدوري الهندي المكون من عشرة فرق وسجل هدف الفوز 3-2 خارج أرضه في الوقت بدل الضائع يوم الأحد.

وتوصل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى اتفاق الشهر الماضي لشراء 65 بالمئة من أسهم مومباي سيتي لتصبح الأندية المملوكة إلى مجموعة سيتي موجودة في ثماني دول منها الصين واليابان والولايات المتحدة.