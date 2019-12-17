هل قصد سعود آل سويلم السخرية من نادي الهلال بهذا الفيديو؟ (شاهد)‎

نشر سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي السابق فيديو على صفحته الرسمية موقع ”تويتر“ أثار به الجدل، عقب نهاية مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية.

ونشر آل سويلم فيديو من أحد المسرحيات تتحدث عن العالمية وغرد قائلًا:“ مسرحية عالمية“.

وغرد متابعون في موقع تويتر مؤكدين أن آل سويلم يقصد الإشارة لبطولة العالم للأندية التي شهد مشاركة الهلال والهزيمة أمام فلامنغو البرازيلي.

مسرحية عالمية pic.twitter.com/tSYVrsjteK — سعود آل سويلم (@SSuwailm) December 17, 2019

وكانت المباراة التي جمعت الهلال بالفريق البرازيلي قد انتهت بفوز فلامنغو بثلاثة أهداف لهدف بعد أن كانت نهاية الشوط الأول تشير لفوز الهلال بهدف.

ونجح فلامنغو البرازيلي في هز شباك الهلاليين مرتين مرة بأقدام مدافع الأزرق علي البليهي ليتأهل الأول إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من ليفربول ومونتيري المكسيكي.

وسيلعب الهلال مع الخاسر من ليفربول ومونتيري على المركز الثالث والرابع في اول مشاركة للهلاليين في البطولة.

وأعرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي عن حزنه لفشل الفريق في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر.

وفي تصريح تليفزيوني قال لوشيسكو ”قدمنا مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول، ولم يستطع الفريق البرازيلي التسديد على مرمانا طوال ذلك الشوط“.

وأضاف ”هناك بعض التفاصيل البسيطة التي رحجت كفة فلامينغو، أهمها فاعلية لاعبيه أمام المرمى“.

واختتم المدرب الروماني تصريحاته بالقول، ”أمامنا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وسنحاول الحصول على الميدالية البرونزية“.

وكان الهلال يأمل في أن يكون أول فريق سعودي يتأهل إلى المباراة النهائية للمونديال العالمي، وأول بطل من القارة الآسيوية أيضًا.