مدرب نادي الهلال السعودي حزين لضياع حلم التأهل لنهائي كأس العالم للأندية

أعرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي عن حزنه لفشل الفريق في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر.

وخسر الهلال من فلامينغو البرازيلي بهدف لثلاثة أهداف في المربع الذهبي للبطولة العالمية.

وفي تصريح تليفزيوني قال لوشيسكو ”قدمنا مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول، ولم يستطع الفريق البرازيلي التسديد على مرمانا طوال ذلك الشوط“.

وأضاف ”هناك بعض التفاصيل البسيطة التي رحجت كفة فلامينغو، أهمها فاعلية لاعبيه أمام المرمى“.

واختتم المدرب الروماني تصريحاته بالقول، ”أمامنا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وسنحاول الحصول على الميدالية البرونزية“.

وكان الهلال يأمل في أن يكون أول فريق سعودي يتأهل إلى المباراة النهائية للمونديال العالمي، وأول بطل من القارة الآسيوية أيضًا.

خيسوس يكشف سر التأهل للنهائي

على الجانب الآخر كشف البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق فلامينغو البرازيلي عن السر وراء تأهل فريقه إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بقطر.

وقال خيسوس ”فلامينغو واجه خصمًا صعبًا للغاية، جعل اللاعبين يركضون كثيرًا وراء الكرة“.

وأضاف ”كلمة السر في تحقيق الفوز على الهلال تعود إلى الإرهاق البدني للمنافس، ولولا ذلك لكانت النتيجة مختلفة، ربما كانت ستطيح بنا خارج العرس العالمي“.

وأوضح ”رأيت لاعبي الهلال يعانون بدنيًا في الشوط الثاني، وقررت استغلال هذا الأمر، حيث طلبت من نجوم فريقي الضغط عليهم بشكل متقدم“.

واختتم خيسوس تصريحاته بالقول ”جئنا إلى قطر من أجل المنافسة على لقب بطولة كأس العالم للأندية، وسنحاول بشتى الطرق انتزاع اللقب العالمي“.

وينتظر فلامينغو في النهائي الفائز من لقاء غد الأربعاء بين فريقي ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.