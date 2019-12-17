تقرير: عمر السومة يقترب من الانضمام إلى شباب الأهلي دبي

دخلت إدارة نادي شباب الأهلي دبي، في مفاوضات مع عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشرت صحيفة ”الاتحاد“ الإماراتية، تقريرًا أشارت فيه إلى أن المفاوضات تنوعت بين لاعبين من آسيا من بينهم عمر السومة، من أجل الاستفادة منه في مسابقة دوري أبطال آسيا.

كما دخلت إدارة شباب الأهلي، في مفاوضات مع عدد من المهاجمين في مركز رأس الحربة، وذلك لسد الثغرة الموجودة في خط هجوم الفريق، بعد تواضع أداء الخط الأمامي، وعدم جاهزية أحمد خليل في الموسم الحالي.

ووفقًا للصحيفة، فإن الإدارة وضعت بديلًا حال فشل التعاقد مع عمر السومة، وهو الإكوادوري كيفين مينا.

ويرغب الجهاز الفني لشباب الأهلي، في حسم صفقة المهاجم قريبًا، بهدف تسجيل اللاعب الجديد في الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، وبالتالي الاستفادة من الصفقة لدعم المنافسة على الصدارة.