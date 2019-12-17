الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد فلامينغو

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء نحو ملعب ”خليفة“ الدولي في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة اللقاء المرتقب بين الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي في دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

ويفتتح فلامينغو مشواره بالمونديال بعدما حقق لقب كأس الليبرتادوريس لأندية قارة أمريكا الجنوبية كما أن الهلال فاز على الترجي التونسي بطل أفريقيا بهدف دون رد في الدور الثاني للمونديال.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي ملامح مواجهة الهلال وفلامينغو في نصف نهائي كأس العالم للأندية:

موعد مباراة الهلال وفلامينغو والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة و1 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي والكأس 3 بصوت المعلق خليل البلوشي والكأس 6 بصوت المعلق بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

الهلال ضد خيسوس

يتقابل الفريقان للمرة الأولى في تاريخهما ، ويشارك الهلال للمرة الأولى بمونديال الأندية وهو أيضاً الظهور الأول لفريق فلامينغو في المونديال.

ويلعب الهلال أمام مدربه السابق البرتغالي خورخي خيسوس المديرالفني لفريق فلامنغو، وقاد خيسوس على مدار الفترة بين 5 يونيو 2018 إلى 30 يناير 2019 وخاض الفريق 20 مباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي وفاز في 16 لقاء وتعادل 3 مرات وخسر مرة.

الهلال.. وحلم النهائي

يضع الهلال جميع أسلحته وقوته الضاربة من أجل تحقيق الفوز وحلم التأهل لنهائي كأس العالم للأندية التي يخوضها الفريق السعودي للمرة الأولى.

وقال المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الهلال يدرك جيدًا مدى صعوبة اللقاء ففريق فلامينغو ليس الترجي التونسي الذي فاز عليه الهلال في الدور الثاني.

وعن مواجهة خورخي خيسوس مدرب الهلال الأسبق، قال لوشيسكو إن ”هذا الأمر لا يزعجه بل بالعكس يجعله سعيدًا بما حققه خيسوس ويتمنى أن يساهم في إسعاد جماهير الهلال“.

وتبقى مشاركة صانع الألعاب الإيطالي سباستيان جيوفينكو محل شك بعدما غاب عن لقاء الترجي لعدم الجاهزية كما يغيب محمد كنو للإيقاف، ويعتمد الهلال على تشكيلته التي تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع الكوري الجنوبي جانج هيون سو وعلي آل بليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط الكولومبي جوستافو كويلار وعبد الله عطيف وصانع الألعاب البرازيلي كارلوس إدواردو أو جيوفينكو وعلى الأطراف سالم الدوسري والبيروفي أندريه كاريلو وفي الهجوم الفرنسي بافتيمبي جوميز.

فلامينغو والقوة الضاربة

يتسلح فلامينغو بالقوة الضاربة مع مدربه خيسوس الذي راهن قبل المباراة على درايته التامة بأوراق الهلال مؤكدًا أن الهلال بالنسبة له كتاب مفتوح ويعلم كل كبيرة وصغيرة بين صفوفه.

وأكد خيسوس أن فلامينغو يريد إسعاد جماهيره ليس فقط بالمشاركة في البطولة ولكن بالتتويج باللقب العالمي وإعادته لأحضان البرازيل مشددًا على أهمية المباراة أمام الهلال لبدء هذا المشوار.

ويعتمد فلامينغو على تشكيلته التي تضم الحارس دييجو ألفيس وأمامه الرباعي رودريجو كايو والإسباني بابلو ماري ورافينها وفيليبي لويس للدفاع بينما يقود خط الوسط جيرسون ودييجو وإيفرتون ريبيرو صانع الألعاب.

ويقود خط هجوم فلامينغو القناص الموهوب جابريل باربوسا وخلفه الأوروجوياني جيورجيان دي أراسكايتا وبرونو هنريكي كجناحين سريعين على الأطراف في الخط الأمامي للفريق البرازيلي.

وأكد الدكتور طه إسماعيل، مدرب المنتخب السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ أن الهلال في مهمة صعبة وقوية أمام فلامنغو ليس فقط بسبب وجود خورخي خيسوس على رأس منظومة الجهاز الفني للهلال ولكن أيضًا لقوة الكرة اللاتينية.

وأضاف: ”فلامينغو فريق سريع وقوي بدنيًّا ويملك مهارات فردية وتنظيمًا جماعيًّا وكلها عوامل تساعد الفريق البرازيلي في مهمته أمام الهلال، وأعتقد أن الهلال عليه أن يكون حذرًا ويلعب بتوازن بين الدفاع والهجوم مع الاستفادة من انطلاقات جوميز وكاريلو والدوسري“.