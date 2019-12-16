مباراة الهلال وفلامنغو.. لوشيسكو يحذر وكارلوس إدواردو لا يخشى خبرة جيسوس

شدد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على صعوبة مباراة الزعيم أمام فلامنغو البرازيلي غدًا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: ”سنواجه أحد أفضل الفرق في العالم، ومدرسة كبيرة في عالم كرة القدم، وهي البرازيل التي أنتجت أفضل اللاعبين في العالم“.

وأضاف لوشيسكو ”ما يهمنا الآن مباراة الغد أمام فلامنغو، سنتعامل مع الموقف حسب المتاح بالنسبة لنا، أنا سعيد بما حققته في الفترة السابقة، ومباراة الغد ستكون مختلفة لأننا سنواجه فريقًا قويًا، ففلامنجو ليس مثل الترجي“.

أما البرازيلي كارلوس إدواردو نجم فريق الهلال، فقال إن هناك اختلافًا بالفريق الحالي للزعيم عمّا كان عليه مع التقني البرتغالي جورجي جيسوس، مؤكدًا امتلاك فريقه المقومات لتخطي فلامنغو البرازيلي والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

وقال إدواردو: ”مدربنا رازفان لوشيسكو، ويختلف فريقنا حاليًا عمّا كان عليه في فترة إشراف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس“.

أضاف ”نملك مدربًا لديه طريقة لعب مختلفة، والكفة متعادلة بيننا وبين فلامنغو، ولكننا لدينا جميع الأدوات والرغبة القوية لتحقيق الفوز في مباراة الغد والتأهل لنهائي المونديال“.

وأكمل إدواردو: ”المباراة ستكون صعبة وعلينا أن نخوضها بكل قوة من أجل الفوز بها والتأهل للمباراة النهائية للبطولة والتي هي حلم وهدف كل لاعب في فريق الهلال السعودي“.

وتابع: ”مدرب فلامنغو يعرف فريقنا مثل ما نحن نعرف خططه ولكن الآن الهلال يختلف عن السابق، وسنعمل على تغيير خطط اللعب، كما سيفعل هو ذلك من أجل إخفاء نقاط القوة وثقتنا كبيرة في تقديم مباراة متميزة“.

من جهته أكد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامنغو على جاهزية فريقه لمباراة الهلال، وقال جيسوس: ”الهلال كتاب مفتوح بالنسبة لي على مستوى اللاعبين الذين أعرفهم جيدًا باستثناء لاعب واحد فقط لم أقم بتدريبه، كما أنني تابعت مباراتهم مع الترجي التونسي في ربع نهائي البطولة“.

وتابع: ”المباراة مع الهلال لن تكون سهلة كما يتصور البعض، منافسنا قوي ولا يستهان به، ومن الضروري أن نعمل له ألف حساب“.

وأردف جيسوس: ”علاقتي مع لاعبي الهلال جيدة للغاية، وسعيد بالتعامل مع هذا الفريق، وقد جلبت 4 لاعبين محترفين من بينهم غوميز وفزت معهم بلقبين“.

وعن ضغط المباريات على فلامنغو قال جيسوس: ”أعتقد أنه مفيد بالنسبة لنا، نريد إسعاد جماهيرنا، وبعدما حققنا الدوري وكأس ليبرتادوريس، وسنحاول مواصلة نجاحاتنا بالتعامل مع الضغط بشكل احترافي“.

وبشأن إمكانية وصول الأندية الخليجية للمباراة النهائية وإمكانية الفوز باللقب، قال جيسوس: نعم بإمكاننا أن نشاهد ذلك، خاصة أن الفرق الخليجية تملك الإمكانيات التي تساعدها على استقدام أفضل اللاعبين، وأصبحنا نشاهد لاعبين عالميين من الدوريات الخليجية لكن المهمة ستكون صعبة“.