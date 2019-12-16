عناوين الصحف الرياضية: ”تسونامي تحكيمي“.. و“كلاسيكو بنزيما“.. وعطيف يعوض كنو أمام فلامنغو (صور)

شكلت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي تقام اليوم الاثنين، وتعادل ريال مدريد أمام فالنسيا قبل الكلاسيكو أمام برشلونة وكأس العالم للأندية، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بأزمة آرسنال وغضب مسعود أوزيل بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي، وتوقيف لقاء في دوري الدرجة الثانية الإسباني بسبب هتافات عنصرية وسفر مدرب مانشستر يونايتد سولشاير لإقناع مواطنه إيرلينغ هالاند بالانتقال لصفوف فريقه.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد المثير أمام فالنسيا بهدف من الفرنسي كريم بنزيما في الوقت بدل الضائع، وكتبت: ”البطولي“.

كما اهتمت بقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي تجرى اليوم الاثنين، وكتبت: ”طريق العمالقة“.

الصحيفة اهتمت بخسارة منتخب إسبانيا للسيدات للقب بطولة العالم لكرة اليد لصالح المنتخب الهولندي بخطأ تحكيمي.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد أمام فالنسيا وبقاء برشلونة متصدرا بفارق الأهداف فقط أمام غريمه قبل لقاءهما المنتظر، الأربعاء المقبل، وكتبت: ”كلاسيكو المتصدران“.

كما تحدثت الصحيفة عن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والمنافسين المحتملين لبرشلونة.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن تعادل إسبانيول أمام ريال بيتيس وخسارة المنتخب الإسباني للسيدات نهائي كأس العالم لكرة اليد أمام هولندا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخطاء التحكيم في الدوري الإسباني بعد احتجاج برشلونة، وكتبت: ”تسونامي تحكيمي“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام فالنسيا 1-1، وكتبت: ”برشلونة يبقى متصدرًا“.

الصحيفة اهتمت بتعادل إسبانيول أمام ريال بيتيس وإيقاف لقاء رايو فاليكانو وألباسيتي بسبب هتافات عنصرية.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد أمام فالنسيا 1-1 بهدف متأخر للنجم الفرنسي كريم بنزيما قبل مواجهة برشلونة، الأربعاء المقبل، وكتبت: ”كلاسيكو بنزيما“.

كما اهتمت بقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”قرعة لدور الـ16 الأفضل في التاريخ“.

الصحيفة اهتمت بفوز خيتافي على بلد الوليد 2-0 وصعوده للمركز الرابع، كما تحدثت عن إيقاف لقاء رايو فاليكانو وألباسيتي بسبب هتافات عنصرية.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على خسارة آرسنال أمام مانشستر سيتي والأزمة الجديدة في الفريق، وكتبت: ”يونغبيرغ يدعو لحل الأزمة الإدارية للفريق في الوقت الذي يحدث فيه أوزيل ضجة جديدة“.

كما اهتمت بمانشستر يونايتد وسعيه للتعاقد مع النرويجي هالاند، وكتبت: ”سولشاير يسافر من أجل هالاند“.

ديلي ميل

ركزت الصحيفة على مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال، وفوز الأول، وعنونت: ”الأفضل ببساطة“، دي بروين يحطم آرسنال ولكن ليونغبيرغ فخور بفريقه.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على خسارة أولمبيك ليون بملعبه أمام رين، وكتبت: ”مصير متقاطع“.

كما تحدثت عن فوز باريس سان جيرمان أمام سانت إيتيان 4-0، وكتبت: ”باريس سان جيرمان أربعة على أربعة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس أمام أودينيزي وتعادل إنتر ميلان أمام فيورنتينا، وهو ما جعل الصدارة مشتركة بين الفريقين.

كما اهتمت بفوز روما أمام سبال 3-1 وعودته لرباعي المقدمة، وكتبت: ”روما العودة تمت“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب البرتغالي، الذي توج بجائزة الفتى الذهبي لسنة 2019 والتي تمنحها الصحيفة لأفضل لاعب شاب وأجرت حوارًا معه.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على مشاركة نادي الهلال في كأس العالم للأندية وأزمة تعويض كنو الذي طرد في اللقاء أمام الترجي التونسي، وكتبت: ”عطيف يعوض كنو“.

كما اهتمت بسوق انتقالات الأهلي، وكتبت: ”السومة ومعتز يؤجلان الأجنبي“.

واهتمت بفريق النصر، وكتبت: ”النصر يبحث عن طائرة“.

وأوردت تصريحات لمدرب الوحدة قال فيها: ”كارينو: أريد كأس الملك“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على أول اجتماع للجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم الإماراتي، وكتبت: ”اتحاد الكرة يعيد رسم خريطة طريق كرة الإمارات“.

كما اهتمت بدوري الخليج العربي، وكتبت: ”الخسارة الأولى للعميد تحت قيادة كرونو وكبرياء الملك“.

الصحيفة اهتمت بالملف الدولي وكتبت: ”السيتي بطل موقعة الإمارات“.

كما كتبت: ”الدوري والكأس والأبطال، ثلاثية الحلم المفقود“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على الدوري المغربي ولقاء القمة بين الوداد والجيش الملكي، وكتبت: ”الكلاسيكو يضع الوداد في الصدارة“.

كما تحدثت عن سوق انتقالات الأندية الكبرى في المغرب، وكتبت: ”هل ينقذ الخليج ميركاتو الوداد والرجاء؟“.