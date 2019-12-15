وليد الفراج: نادي الاتحاد قد يتعرض لعقوبة الهبوط إلى الدرجة الثانية (فيديو)‎

كشف الإعلامي وليد الفراج أن نادي الاتحاد السعودي معرض للهبوط إلى الدرجة الثانية، بسبب مشاكله المالية مع اللاعبين الأجانب.

وقال الفراج في تصريحات تلفزيونية إن اللاعبين الذين رحلوا عن الاتحاد رفعوا قضايا في الفيفا وقد يتعرض العميد لعقوبة الهبوط.

وأشار الفراج إلى أن ”الشروط العجيبة في عقود أجانب الاتحاد كانت بسبب وضع ترتيب الفريق بالموسم الماضي“.

ورد عليه الصحفي السعودي جمال عارف، مطالبًا بمحاسبة لؤي الناظر وحمد الصنيع رؤساء الاتحاد السابقين، بسبب توقيع مع لاعبين، دون الوفاء بتسديد مستحقاتهم المالية، خاصة وأن الهية العامة للرياضة هي المسؤولة عن تعيينهم، وعن هذه الأزمة.

وطالب عارف بتدخل هيئة الرياضة في وضع الاتحاد، واختيار شخصية اتحادية لرئاسة العميد، مرشحًا نواف المقيرن كونه اتحادي مخلص.

#الدوري_مع_وليد #وليد_الفراج: اللاعبين الذين رحلوا عن #الاتحاد رفعوا قضايا في الفيفا وقد يتعرض العميد لعقوبة الهبوط.. جمال عارف: يجب على هيئة الرياضة أن تحاسب من وقع مع اللاعبين. pic.twitter.com/xXbtBxibmb — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 15, 2019

#الدوري_مع_وليد جمال عارف يطالب بتدخل هيئة الرياضة في وضع #الاتحاد ويطالب باختيار شخصية اتحادية لرئاسة العميد ويرشح نواف المقيرن كونه اتحادي مخلص.. لسنا ضد أنمار الحائلي لكن الاتحاد في وضع خطر جداً. pic.twitter.com/XHi90EzZFO — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 15, 2019

وعلى الجانب الآخر اختلف الإعلامي محمد العنزي مع الطرح الذي تقدم به جمال عارف قائلًا: ”الدعم الحكومي بمكرمة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد متساو للأندية والاتحاد من أكثر المستفيدين وفقًا لأرقام الديون“.

وأضاف: ”الأزمة بعيدة عن هيئة الرياضة لأن مشاكل الاتحاد متكررة وتم حل الديون لكن المشكلة الحالية إذا كانت من هيئة الرياضة فستكون على كل الأندية“.

وشدد العنزي على أن هناك أزمة ”متراكمة“ في إدارة في الاتحاد، والأزمة إدارية مسؤولية الإدارة وليس الجهات الحكومية.

وتابع: ”فكر ارحل يا سييرا وارجع يا مقيرن لن يحل مشكلة الاتحاد“، مستشهدًا بفريق النصر بالموسم الماضي، حيث كان يملك رجل بقوة سعود السويلم الذي دعم ولم يشتك.

#الدوري_مع_وليد محمد العنزي: مشاكل #الاتحاد متكررة وتم حل الديون لكن المشكلة الحالية إذا كانت من هيئة الرياضة فستكون على كل الأندية.. هناك أزمة إدارة في الاتحاد "متراكمة".. جمهور العميد وقف مع ناديه بأسوأ الظروف. pic.twitter.com/tzBI0ICqO9 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 15, 2019

#الدوري_مع_وليد محمد العنزي: فكر ارحل يا سييرا وارجع يا مقيرن لن يحل مشكلة #الاتحاد.. #النصر بالموسم الماضي كان يملك رجل بقوة سعود السويلم الذي دعم ولم يشتكي. pic.twitter.com/VET8dPa8rr — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 15, 2019

وفي السياق نفسه يرى الإعلامي ماجد الفهمي أن الحل الأفضل للاتحاد هو بقاء أنمار الحائلي ودعم عودة نواف المقيرن للدعم.

ويرى الفهمي أنه منذ سنوات والإدارات القانونية الاتحادية هي السبب في كل الأزمات، وأنها ”تفشل“ بدون أي إدارة للأزمات.

#الدوري_مع_وليد ماجد الفهمي: الحل الأفضل للاتحاد هو بقاء أنمار الحائلي ودعم عودة نواف المقيرن للدعم.. منذ سنوات والإدارات القانونية الاتحادية "تفشل" بدون أي إدارة للأزمات. pic.twitter.com/nfcmLjT4mg — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 15, 2019

وأرسل الفيفا تهديدًا صارمًا إلى نادي الاتحاد السعودي بتوقيع عقوبة قاسية عليه؛ بسبب مماطلة النادي في دفع مستحقات غلطة سراي بشأن محترفه السابق غاري رودريغز.

ويطالب الفيفا نادي الاتحاد بسداد 5 ملايين دولار لنادي غلطة سراي التركي في صفقة لاعب الرأس الأخضر رودريغيز.

كما تدهورت الأمور مع اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيتو، الذي أعلن رغبته في مغادرة العميد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، المتأخرة، وعدم سداد الإدارة لرسوم مدرسة ابنته، وهو ما دفعه إلى طلب فسخ عقده مع العميد.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، قام اللاعب المغربي مروان دا كوستا بطلب فسخ تعاقده مع نادي الاتحاد السعودي.

وغادر كوستا مدينة جدة، وأرسل خطابًا بفسخ العقد لإدارة النادي الجداوي.

وأشار اللاعب بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ، إلى أن هذه الخطوة جاءت بسبب عدم استلام مستحقاته ليزيد من الأمور المعقدة في النادي.

وجاءت هذه الخطوة بعد مباراة الاتحاد أمام الفيصلي أمس، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي انتهت بخسارة الاتحاد بنتيجة 2-1.

وفي السياق نفسه كشفت مصادر قريبة للغاية من إدارة الاتحاد أن الثنائي كريم الأحمدي وألكسندر بريغوفيتش ينويان فسخ عقديهما في حال عدم تسلمهما مستحقاتهما المالية خلال الأيام المقبلة.

وكانت تقارير صحفية يونانية قد ذكرت أن نادي أولمبياكوس اليوناني يريد التعاقد مع اللاعب ألكسندر بريغوفيتش ليكون بديلًا للاعب المغربي يوسف العربي.

وحول هذه الأزمة كشف الناقد الرياضي عثمان أبو بكر مالي أن إدارة نادي الاتحاد السعودي ستتقدم باستقالتها صباح الاثنين.

وقال مالي في تصريحات إذاعية: ”قررت إدارة الاتحاد أن تستقيل، وستقدم صباح الاثنين بيانًا يوضّح جميع المستحقات على النادي“.

وأضاف: ”يعاني الفريق الأول من مشاكل تراكمية كبيرة تتحملها الرئاسة العامة لرعاية الشباب سابقًا، وهيئة الرياضة حاليًا، الإدارة سددت رواتب شهر 10، لذلك لا يحق لأي لاعب حاليًا بأن يطالب بفسخ عقده والإدارة بوضعها الحالي أيًّا كان، مطالبة بأن تستمر على الأقل خلال الفترة الشتوية.“