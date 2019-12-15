تقرير: إدارة نادي الاتحاد السعودي تتقدم باستقالتها صباح الاثنين

كشف الناقد الرياضي عثمان أبو بكر مالي أن إدارة نادي الاتحاد السعودي ستتقدم باستقالتها صباح الاثنين.

وقال مالي في تصريحات إذاعية: ”قررت إدارة الاتحاد أن تستقيل، وستقدم صباح الاثنين بيانًا يوضّح جميع المستحقات على النادي“.

وأضاف: ”يعاني الفريق الأول من مشاكل تراكمية كبيرة تتحملها الرئاسة العامة لرعاية الشباب سابقًا، وهيئة الرياضة حاليًا، الإدارة سددت رواتب شهر 10، لذلك لا يحق لأي لاعب حاليًا بأن يطالب بفسخ عقده والإدارة بوضعها الحالي أيًّا كان، مطالبة بأن تستمر على الأقل خلال الفترة الشتوية.“

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عثمان أبوبكر مالي: قررت إدارة #الاتحاد أن تستقيل، وستقدم غداً بياناً يوضّح جميع المستحقات على النادي. — إذاعة يو اف ام (@ufmradio) December 15, 2019

وكان اللاعب المغربي مروان دا كوستا طلب فسخ تعاقده مع نادي الاتحاد السعودي.

وغادر كوستا مدينة جدة، وأرسل خطابًا بفسخ العقد لإدارة النادي الجداوي.

وأشار اللاعب بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ، إلى أن هذه الخطوة جاءت بسبب عدم استلام مستحقاته ليزيد من الأمور المعقدة في النادي.

وجاءت هذه الخطوة بعد مباراة الاتحاد أمام الفيصلي أمس، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي انتهت بخسارة الاتحاد بنتيجة 2-1.

وفي السياق نفسه كشفت مصادر قريبة للغاية من إدارة الاتحاد أن الثنائي كريم الأحمدي وألكسندر بريغوفيتش ينويان فسخ عقديهما في حال عدم تسلمهما مستحقاتهما المالية خلال الأيام المقبلة.

وكانت تقارير صحفية يونانية قد ذكرت أن نادي أولمبياكوس اليوناني يريد التعاقد مع اللاعب ألكسندر بريغوفيتش ليكون بديلًا للاعب المغربي يوسف العربي.