فهد المولد يثير جدلًا بشأن رحيله إلى نادي النصر السعودي بهذا التصريح (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد السعودي، وهو يلمّح إلى رحيله لنادي النصر السعودي.

وظهر فهد المولد في فيديو وهو يتحدث مع أحد الأشخاص حيث سأله هل ستذهب للنصر، ورد المهاجم السعودي: ”إن شاء الله“.

• إن شاء الله نصراوي ؟ فهد المولد يجيب : إن شاء الله. pic.twitter.com/jdgFIH79SF — ITTI MANIA (@IttiMania) December 15, 2019

كانت تقارير صحفية قد كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات نادي النصر السعودي مع فهد المولد، نجم اتحاد جدة، مشددة على تلقي اللاعب -بالفعل- عرضًا مغريًا من “ شخصية نصراوية مهمّة وداعمة للفريق“.

سبق أن قامت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات خلال مايو عام 2018، بإيقاف فهد المولد مهاجم الاتحاد، عامًا واحدًا، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات في الموسم الكروي المنصرم 2018/2019.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الوطن“ نقلًا عما أسمته مصادرها الخاصة، فقد أكدت صحة المفاوضات النصراوية مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الموقوف حاليًّا، الدولي فهد المولد، التي يقودها واحد من الشخصيات النصراوية المهمة والداعمة، وأكدت المصادر أنه رغم ارتباط اللاعب بعقد احترافي مع ناديه الحالي ينتهي في 2022، إلا أنه كشف للمقربين منه بأنه يفكر جديًّا بقبول العرض النصراوي لعدة أسباب.

وأشارت المصادر، وفقًا للصحيفة، إلى أن المولد أكد للمقربين منه أنه تلقى عرضًا مغريًا من شخصية نصراوية مهمة وداعمة للعالمي لينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، بعد أن يقضي فترة الإيقاف الحالية، التي تعرض لها بسبب وجود مادة محظورة في العينة التي سحبت منه الموسم الماضي من قبل اللجنة السعودية لمكافحة المنشطات، وتنتهي في مايو المقبل.

وتابعت:“اللاعب يرغب -بشكل كبير- بالبقاء في صفوف الاتحاد، وعدم ترك ناديه الذي قدمه إلى عالم النجومية، إلا أنه يشكو التجاهل الاتحادي وعدم اهتمام إدارة النادي به خلال الفترة الأخيرة، وتأخر تسلمه لمرتباته الشهرية لمدة 6 أشهر، والأهم هو عدم اهتمام الإدارة الاتحادية به، والسؤال عنه أو وضع برنامج تأهيلي له ليكون جاهزًا للعودة بعد انتهاء فترة إيقافه، وارتداء قميص العميد مجددًا؛ ما جعله يفكر جديًّا بقبول العرض النصراوي أو غيره في حال لم يكن هناك تدخل اتحادي بالتواصل معه خلال الفترة المقبلة“.

وأوضحت الصحيفة:“تشير اللوائح الخاصة باللاعبين المحترفين، إلى أن للنادي الحق بعدم صرف رواتب اللاعب الموقوف، الذي لا يشارك مع ناديه في المنافسات الرياضية ولا في التدريبات، إلا أن المصادر أكدت أن هناك اتفاقات معينة بين بعض اللاعبين والأندية يتم وفقها صرف جزء من راتب اللاعب، وذلك يعود للنادي ذاته، شريطة أن يلتزم اللاعب بتمديد عقده مع ناديه مدة توازي فترة الإيقاف التي تعرض لها“.

وخلال وقت سابق، ألمح فهد المولد لاحتمالية رحيله عن صفوف الاتحاد، إذ صرَّح اللاعب في تصريحات تلفزيونية:“هناك اتصالات بيني وبين رئيس النادي أنمار الحائلي والإدارة، ولكنها ليست بالشكل الذي كنت أتوقعه؛ لأنها ليست دائمة، وبخصوص الرواتب يعد العقد معلقًا؛ لأنه وفقًا للقانون لا آخذ رواتب من النادي“.

وحرص نادي النصر على توضيح موقفه من التعاقد مع المولد، من خلال المتحدث الرسمي سعود الصرامي، الذي قال عبر حسابه على ”تويتر“: ”دعواتنا لفهد المولد بالتوفيق مع منتخبنا وناديه الاتحاد بعد زوال ظرفه الحالي“.