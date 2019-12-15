تقارير: المغربي مروان دا كوستا يفسخ عقده مع نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب المغربي مروان دا كوستا طلب فسخ تعاقده مع نادي الاتحاد السعودي.

وأشارت تلك التقارير إلى أن كوستا غادر مدينة جدة، وأرسل خطابًا بفسخ العقد لإدارة النادي الجداوي.

أشار اللاعب بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ، إلى أن هذه الخطوة جاءت بسبب عدم استلام مستحقاته ليزيد من الأمور المعقدة في النادي.

وجاءت هذه الخطوة بعد مباراة الاتحاد أمام الفيصلي أمس، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي انتهت بخسارة الاتحاد بنتيجة 2-1.

وفي السياق نفسه كشفت مصادر قريبة للغاية من إدارة الاتحاد أن الثنائي كريم الأحمدي وألكسندر بريغوفيتش ينويان فسخ عقديهما في حال عدم تسلمهما مستحقاتهما المالية خلال الأيام المقبلة.

وكانت تقارير صحفية يونانية قد ذكرت أن نادي أولمبياكوس اليوناني يريد التعاقد مع اللاعب ألكسندر بريغوفيتش ليكون بديلًا للاعب المغربي يوسف العربي.

وتضرب إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أزمة خانقة في الوقت الحالي من الناحية المادية، كون الإدارة غير قادرة على توفير مستحقات اللاعبين الأجانب.

وتنتظر إدارة النادي دعم هيئة الرياضة كونها لا تستطيع تسديد مستحقات اللاعبين الأجانب كما أنها غير قادرة على الوفاء بمتطلبات اللاعبين والمدربين السابقين الذين استحقت لهم مستحقات مالية.