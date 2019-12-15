”بسبب الخرقة“.. عادل التويجري يسخر من نادي النصر السعودي بعد فوز الهلال على الترجي (فيديو)

أثار عادل التويجري، محلل برنامج ”الدوري مع وليد“، الجدل مجددًا بعد تأهل نادي الهلال السعودي إلى قبل نهائي كأس العالم للأندية، بعدما حقق فوزًا مهمًا على الترجي بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وكان التويجري قد أثار جدلًا الأيام الماضية بالسخرية من نادي البكيرية قبل أن يعتذر، ثم بمكالمة ساخرة مع الفيفا للتحقق من عدد بطولات دوري أبطال آسيا التي حققها نادي الهلال السعودي.

وقال التويجري المنتمي لنادي الهلال عبر برنامج الدوري مع وليد: ”لا نريد أن نكون مثل الذين يفرحون ”بالخرقة“ ليثبتوا إنجازهم“.

جاء ذلك بعد اعتماد سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، غريم الهلال، على ”خرقة“ شعار نادي كورينثيانز البرازيلي التي تبادلها مع قائد نادي النصر قبل مباراتهما في كأس العالم للأندية عام 2000 لتوثيق عالمية ناديه.

ويصطدم الهلال بفلامينغو البرازيلي الذي يقوده مدربه السابق خورخي جيسوس في مباراة قبل النهائي.

#خرقه_الصرامي

صعد الهاشتاق للترند بعد ظهور الإعلامي “دباس الدوسري” في برنامج الديوانية وهو يبحث عن خرقة الصرامي -حسب وصفه- وهي وثيقة الإعلامي “سعود الصرامي” والتي أحضرها في حلقة سابقة من نفس البرنامج ليثبت وصول النصر لمونديال الأندية بدون ترشيح. pic.twitter.com/28JnH1ZAKI — عادل ???????? العتيبيⓂ (@ktm_9999) December 15, 2019

ويرى محلل القنوات الرياضية السعودية حسن العتيبي أن مباراة الهلال وفلامينغو سيكون فيها تحدٍ بين ”جيسوس“ واللاعبين والعكس، حيث ارتفع طموح الهلال نحو التأهل إلى النهائي.

ويلتقي الهلال مع فلامنغو الثلاثاء المقبل.