تقرير: نادي النصر السعودي سيطالب في خطاب رسمي باستمرار الحكام الأجانب طوال الموسم

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر سترفع خطابًا رسميًّا لاتحاد كرة القدم السعودي، من أجل إسناد جميع مباريات الفريق الأول في الدوري إلى حكام أجانب سواء المباريات التي تقام في الرياض أو خارجها.

وأشارت صحيفة ”الرياض“، وفقًا لمصادرها، إلى أن إدارة النادي أبدت احترامها لقرار اتحاد كرة القدم بعودة الحكم السعودي، غير أنها ترى أهمية استمرار الحكم الأجنبي لمباريات فريقها، وذلك لأهمية المباريات وحساسيتها في التنافس القوي في الدوري هذا الموسم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتمد 10 طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق، خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اعتبارًا من الجولة الـ 13.

وعقد أخيرًا، ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي، مع رؤوساء أندية الدوري، بحضور مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة الرابطة، بحث العديد من الأمور.

وأعلن الاتحاد السعودي اعتماد تكليف طواقم التحكيم الأجنبية، لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، بداية من دور الـ16.

وكشف اتحاد كرة القدم عن الضوابط والشروط في المباراة التي يرغب أحد طرفيها تكليف طاقم أجنبي لضبطها، في مقدمتها رفع الطلب قبل 13 يومًا على الأقل من إقامة المباراة سواء كانت على أرض الفريق أو بالخارج.

وحال استنفاد النادي الحصة المخصصة له من أطقم التحكيم، ويرغب في وجود طواقم أجنبية أخرى، يتم رفع الطلب مع تحمل تكاليف الطاقم وإرفاق صورة من التحويل البنكي.

تقنية حكم الفيديو المساعد ”VAR“ سيقودها حكام أجانب، خلال المباريات التي يقودها أطقم تحكيم سعودية.

يذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عملت خلال الفترة الماضية، على خطة عمل لعودة الحكم السعودي لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تمثلت بإشراكه تدريجيًّا في الدوري مع الطواقم الأجنبية كحكم رابع والأدوار الأولية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وإقامة 4 دورات التقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إضافة إلى دعم مشاركته خارجيًّا في عدد من المباريات والبطولات.