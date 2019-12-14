عبدالعزيز المريسل: أنا لي دوري كبير في فوز نادي الهلال على الترجي في كأس العالم للأندية (فيديو)

نسب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، والمعروف بدعمه لنادي النصر، فوز الهلال على نظيره الترجي التونسي، يوم السبت، في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية، إلى نفسه.

وقال المريسل في تصريحات لقناة ”24 الرياضية“: ”الهلال جلس 20 سنه يحاول تحقيق الآسيوية.. ولكن الآن حصل عليه -بتوفيق الله- ثم الدعم الحكومي له، والكلام الذي قلته واستفزيته به لاعبي الترجي التونسي قبل وبعد المباراة ساهم في الفوز، أثبتها بالأفعال وأنا لي دوري كبير في فوز الهلال اليوم ورغم ذلك الهلاليين لا يقتنعون بكلامي ولا أنتظر منهم شيء“.

عبدالعزيز المريسل : الهلال جلس 20 سنه يحاول تحقيق الاسيويه .. ولكن الآن حصل عليه -بتوفيق الله- ثم الدعم الحكومي له #الحصاد_الرياضي #كأس_العالم_للأندية #الهلال_الترجي pic.twitter.com/4BpA1COxKw — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 14, 2019

وأضاف عبر حسابه على تويتر: ”اليوم أديت دوري الإعلامي لرياضة وطني وسرت مع نفس توجه ولاة أمري التي في النهاية تسير نحو رؤية 2030، أنا فخور أنني كإعلامي سعودي نجحت في فقط إخراج لاعبي الترجي وبطل أفريقيا من الملعب وجهزته للهلال قبل أن تبدا الـ90 دقيقة.. مبروك وطني“.

اليوم أديت دوري الاعلامي لرياضة وطني و سرت مع نفس توجه ولاة أمري التي في النهاية تسير نحو رؤية 2030

انا فخور انني كإعلامي سعودي نجحت في

فقط اخراج لاعبي الترجي و بطل أفريقيا من الملعب و جهزته ل #الهلال قبل ان تبدا ال90 دقيقة

مبروك وطني ????????????

#المريسل_يهزم_الترجي_للهلال

. pic.twitter.com/Q4Nzor3m1U — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 14, 2019

من جانبه رد عليه الإعلامي عدنان جستنيه على المريسل، قائلا: ”مهما تحاول النية معروفة، وهو يعمل شغله الصحفي بالاستفزاز ولكن بأسلوب لا يغلب على أحد“.

وحسم الهلال السعودي بطل آسيا قمة عربية أمام الترجي التونسي بطل أفريقيا بالفوز 1-صفر في الدور الثاني لكأس العالم للأندية لكرة القدم في قطر اليوم السبت.

وضرب الهلال، الذي يشارك لأول مرة في البطولة، موعدًا مع فلامنغو البرازيلي في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيلتقي الترجي، بطل أفريقيا في آخر نسختين، مع الخاسر من مباراة السد القطري مستضيف البطولة ومونتيري المكسيكي التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

وستقام مباراة الترجي والخاسر من مباراة السد ومونتيري يوم الثلاثاء أيضًا بينما يلتقي الفائز مع ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا في المباراة الثانية لقبل النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وأحرز البديل الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم سوانزي سيتي وأولمبيك ليون السابق، هدف الهلال الوحيد عندما تلقى تمريرة بينية رائعة من أندريه كاريو داخل منطقة الجزاء ليتخلص ببراعة من محمد اليعقوبي مدافع الترجي بوضع الكرة من فوق رأسه ليسدد مباشرة في شباك معز بن شريفية حارس الترجي في الدقيقة 73.

وبعدها بدقيقتين كاد أن يعزز السوري عمر خربين النتيجة عندما تلقى تمريرة عرضية من القائد البرازيلي كارلوس إدواردو لكنه أرسلها خارج المرمى بتسديدة من مدى قريب.

وكان الهلال الأفضل في معظم فترات المباراة لكن أخطر فرص الترجي جاءت عبر ياسر الشهراني ظهير أيسر الهلال عندما حوّل تمريرة عرضية من الليبي حمدو الهوني لاعب الترجي بالخطأ نحو مرماه لكن زميله الحارس عبدالله المعيوف أنقذها بصعوبة بالغة من على خط المرمى وحوّلها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 58.

وخاض الهلال آخر خمس دقائق من المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول محمد كنو على الإنذار الثاني.

وقال الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال عقب المباراة: ”انتصار مستحق بعد أن فرضنا سيطرتنا في الشوط الأول وصنعنا عدة فرص بينما جاء اللعب متوازنًا في الثاني“.

* الترجي يفشل للمرة الثالثة

وشهدت الدقيقة 12 فرصة خطيرة للترجي من خطأ للمعيوف تسبب في وصول الكرة إلى إبراهيما واتارا الذي مررها إلى أنيس البدري لكن تسديدة الأخير مرت إلى جوار القائم الأيمن.

رد الهلال عبر تمريرة من سالم الدوسري إلى إدواردو الذي كان في وضع انفراد لكن بن شريفية أنقذ الموقف في الدقيقة 22.

وتستلم إدواردو تمريرة من الدوسري جعلته في وضع انفراد قبل أن يسقط بعد احتكاك مع أحد مدافعي الترجي لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول استخلص الشهراني الكرة من سامح الدربالي ظهير أيمن الترجي ثم مررها لكاريلو الذي أرسل تسديدة قوية أبعدها بن شريفية.

وقال معين الشعباني، مدرب الترجي: ”قدّمنا مباراة جيدة لكن الهلال يضم مجموعة من اللاعبين المحترفين المميزين. بذلنا جهدًا كبيرًا طوال المباراة ولو ساندنا التوفيق في الكرة التي أنقذها الحارس (المعيوف) من خط المرمى لتغير الوضع“.

وفشل الترجي في تخطى المباراة الأولى في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2011 و2018.