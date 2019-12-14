جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة الاتحاد أمام الفيصلي ونهاية الجولة الـ11 (صورة)

فاز فريق الفيصلي على مضيفه نادي الاتحاد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما السبت في ختام الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفيصلي أولًا في الدقيقة 43 عن طريق ويليام ألفيس حينما استقبل عرضية حوّلها بقدمه في شباك الاتحاد، قبل أن يدرك حمدان الشمراني التعادل في الدقيقة 51 من ضربة رأس.

وفي الدقيقة 85 عاود الفيصلي التقدم عن طريق خالد الغامدي الذي استقبل عرضية أرضية أودعها في الشباك

وشهدت المباراة طرد اللاعب حمدان الشمراني بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 73.

وبتلك النتيجة رفع الفيصلي رصيده لـ 20 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق ضمك ثاني انتصاراته هذا الموسم بتغلبه على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

وسجل التقدم لأصحاب الأرض بهدف سجله اللاعب روني فرنانديز ”بالخطأ في مرماه“ في الدقيقة 15، قبل أن يضيف محسن ياجور ثاني أهداف ضمك في الدقيقة 48 بعدما استقبل عرضية أرضية أودعها في الشباك ، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول قلّص مخير الرشيدي النتيجة للفيحاء بهدف من رأسية متقنة.

وبتلك النتيجة رفع ضمك رصيده لـ 7 نقاط في المركز الخامس عشر فيما توقف رصيد الفيحاء عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر .