نادي الهلال يعبر الترجي التونسي ويتأهل لملاقاة فلامنغو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

حسم نادي الهلال السعودي بطل آسيا قمة عربية أمام الترجي التونسي بطل أفريقيا بالفوز 1-صفر في كأس العالم للأندية لكرة القدم في قطر، اليوم السبت.

وضرب الهلال موعدًا مع فلامنغو البرازيلي في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيلتقي الترجي بطل أفريقيا في آخر نسختين مع الخاسر من مباراة السد القطري مستضيف البطولة ومونتيري المكسيكي التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

وتقام مباراة الترجي والخاسر من السد ومنتيري يوم الثلاثاء أيضًا.

وأحرز الفرنسي بافتيمبي غوميز هدف الهلال الوحيد عندما تلقى تمريرة بينية رائعة من أندريه كاريو داخل منطقة الجزاء ليتخلص ببراعة من محمد اليعقوبي مدافع الترجي ويسدد مباشرة في شباك معز بن شريفية حارس الترجي في الدقيقة 73. وبعدها بدقيقتين كاد أن يعزز السوري عمر خربين النتيجة عندما تلقى تمريرة عرضية من القائد البرازيلي كارلوس إدواردو لكنه أرسلها خارج المرمى بتسديدة من مدى قريب.

وكان الهلال الأفضل معظم فترات المباراة لكن أخطر فرص الترجي جاءت عبر ياسر الشهراني ظهير أيسر الهلال عندما حوّل تمريرة الليبي حمدو الهوني العرضية بالخطأ نحو مرماه، لكن زميله الحارس عبدالله المعيوف أنقذها بصعوبة وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 58.