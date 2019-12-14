مباراة الهلال ضد الترجي.. المعيوف ينقذ مرمى ”الزعيم“ ببراعة من هدف محقق (فيديو)

أنقذ عبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، مرماه من هدف محقق كاد يأتي من نيران صديقة، في المباراة التي تجمع فريقه في مواجهة الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، على ملعب ”جاسم بن حمد بنادي السد“ في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

واصطدم الهلال والترجي 4 مرات سابقة، وتفوق الترجي برصيد انتصارين مقابل فوز للهلال وتعادل.. وبدأت اللقاءات العام 1986 بالبطولة العربية للأندية أبطال الدوري، وانتهى بالتعادل دون أهداف.

وتقابل الفريقان مرة أخرى في نهائي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري العام 1995 وفاز الهلال 1/0 سجله يوسف الثنيان، ثم فاز الترجي بثنائية نظيفة في البطولة العربية العام 1996.

وكان آخر لقاء بين الفريقين بالبطولة العربية قد انتهى بفوز الترجي بنتيجة 3/2 العام 2017، وسجل للترجي: فريد الماطري، وهيثم الجويني، وغيلان الشعلالي، وأحرز للهلال: عبدالرحمن اليامي، وفهد الرشيدي.

ويشارك الهلال للمرة الأولى بمونديال الأندية، بينما يظهر الترجي للمرة الثالثة بعد نسختي 2011 و2018، وفشل في المرتين في تجاوز الدور الثاني والتأهل لنصف النهائي، وودع في نسخة 2011 أمام السد القطري بطل آسيا، كما خسر في نسخة 2018 أمام العين الإماراتي.