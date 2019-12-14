إذاعة مباراة الهلال ضد الترجي التونسي عبر قناة BEIN SPORTS المفتوحة

أعلن محمد سعدون الكواري، المذيع بقناة BEIN SPORTS، عن إذاعة مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي، في مستهل مشوارهما في كأس العالم للأندية، عبر قنواتها المفتوحة.

وأشار الكواري إلى أن القمة الآسيوية الأفريقية مذاعة على قنواتها المفتوحة في كل أرجاء الوطن العربي.

⛔️ محمد سعدون الكواري يعلن عن نقل مباراة الهلال السعودي و الترجي التونسي عبر قناة BEIN SPORTS المفتوحة pic.twitter.com/kjFwLSuTcW — فـهـد ???? (@if24hd_) December 14, 2019

ويعد تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sport HD كالآتي:

نايل سات 11054 / ترميز 27500 أفقي

عرب سات 11566 / ترميز 27500 أفقي

وتترقب الجماهير العربية، مواجهة ساخنة بين الهلال والترجي في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في قطر.

ويظهر الهلال بطل قارة آسيا للمرة الأولى في مونديال الأندية، بينما يشارك الترجي للمرة الثالثة في تاريخه.

وقد التقى العملاقان في 4 مناسبات سابقة، حيث فاز الترجي مرتين، وانتصر الهلال في مباراة، وحسم التعادل في أخرى.

وكانت أول مواجهة بين الفريقين، ضمن بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، عام 1986، التي أقيمت في تونس، وانتهت بالتعادل السلبي.

وجاءت المباراة الثانية في نهائي نفس البطولة بالرياض، عام 1995، وفاز حينها زعيم آسيا (1-0) بهدف سجله يوسف الثنيان، ليتوج باللقب العربي.

وتجدد الموعد سريعًا في العالم التالي 1996، ضمن بطولة النخبة العربية، حيث فاز الترجي هذه المرة (2-0)، على ملعب المنزه بالعاصمة التونسية، بفضل هدفي حسان القابسي وطارق ثابت.

وجاءت رابع مواجهة في عام 2017، ضمن البطولة العربية للأندية الأبطال، التي أقيمت في مصر، وانتهت لصالح الترجي (3-2) على ملعب برج العرب.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من الهلال والترجي، لملاقاة فلامنغو البرازيلي، يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.