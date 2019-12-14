التشكيلة الرسمية لمباراة الهلال ضد الترجي في كأس العالم للأندية

أعلن الروماني لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن تشكيل الفريق لملاقاة الترجي التونسي، على ملعب جاسم بن حمد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

وتترقب الجماهير العربية، مواجهة ساخنة بين الهلال والترجي في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في قطر.

ويظهر الهلال بطل قارة آسيا للمرة الأولى في مونديال الأندية، بينما يشارك الترجي للمرة الثالثة في تاريخه.

وقد التقى العملاقان في 4 مناسبات سابقة، حيث فاز الترجي مرتين، وانتصر الهلال في مباراة، وحسم التعادل أخرى.

وكانت أول مواجهة بين الفريقين، ضمن بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، عام 1986، التي أقيمت في تونس، وانتهت بالتعادل السلبي.

وجاءت المباراة الثانية في نهائي نفس البطولة بالرياض، عام 1995، وفاز حينها زعيم آسيا (1-0) بهدف سجله يوسف الثنيان، ليتوج باللقب العربي.

وتجدد الموعد سريعا في العالم التالي 1996، ضمن بطولة النخبة العربية، حيث فاز الترجي هذه المرة (2-0)، على ملعب المنزه بالعاصمة التونسية، بفضل هدفي حسان القابسي وطارق ثابت.

وجاءت رابع مواجهة في عام 2017، ضمن البطولة العربية للأندية الأبطال، التي أقيمت في مصر، وانتهت لصالح الترجي (3-2) على ملعب برج العرب.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك

الارتكاز: جوستافو كويلار، محمد كنو

الوسط المهاجم: سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، أندريه كاريلو

الهجوم: عمر خربين

وتضم قائمة البدلاء: ”محمد الواكد، نواف الغامدي، محمد جحفلي، عبد الله الحافظ، حسن كادش، أمير كردي، عبد الله عطيف، نواف العابد، هتان باهبري، محمد الشلهوب، سيباستيان جيوفينكو، بافيتمبي غوميز“.

تشكيلة الترجي: بن شريفية – الدربالي – اليعقوبي – بدران – شتي – فوسيني كوليبالي – كوامي بانسو – بن غيث – الهوني – البدري – واتارا.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من الهلال والترجي، لملاقاة فلامنغو البرازيلي، يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.