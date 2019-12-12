الوحدة يهزم العدالة وينتزع صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

تصدر الوحدة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عقب فوزه 2/0 على ضيفه العدالة بفضل ثنائية برازيلية، اليوم الخميس.

ورفع الوحدة رصيده إلى 21 نقطة من 11 مباراة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي خاض 9 مباريات والنصر والأهلي وكل منهما خاض 10 مباريات.

وظل رصيد العدالة 8 نقاط في المركز 14 من 10 مباريات.

وافتتح البرازيلي أنسيلمو ثنائية الوحدة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من مدى قريب، قبل أن يعزز مواطنه ريناتو شافيز النتيجة في الدقيقة 64 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة.

فوز الرائد على الشباب

وحقق الرائد فوزًا دراميًا على الشباب بنتيجة 4/3، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح رائد الغامدي التسجيل للرائد في الدقيقة 24، وعزز محمد العمري تقدم الرائد في الدقيقة 33، وقبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول قلص محمد سالم النتيجة إلى 1/2 بهدف في الدقيقة 44.

وسجل رائد الغامدي الهدف الشخصي الثاني له والثالث للرائد في الدقيقة 52، قبل أن يوقع كريستيان جوانكا هدف الشباب الثاني في الدقيقة 67، وأعاد جلال الداودي تقدم الرائد بهدفين، عندما وقع الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 86.

وسجل دانيلو مورينو أسبريليا الهدف الثالث للشباب في الدقيقة 90+4، لكن ذلك لم يمنع فريقه من الخسارة.

وحقق الرائد فوزه الخامس، مقابل تعادلين و4 خسائر، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، مع الفيصلي وأبها.

في المقابل، تلقى الشباب الخسارة الرابعة مقابل 3 تعادلات و4 انتصارات، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع.

ويعود آخر فوز للشباب على الرائد إلى يناير 2016، عندما فاز 1/0، ومنذ ذلك الحين فاز الرائد في 3 مواجهات، وانتهت 5 مواجهات بالتعادل.