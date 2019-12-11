كشفت قناة ”24 الرياضية“ نقلًا عن مصادرها، بأنه تم استبعاد سلمان الفرج من قائمة نادي الهلال السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية.

ووفقا للقناة، فقد جاء ذلك بعد تعرّض الفرج لإصابة في أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة ”خليجي24“ وسيغيب لمدة 4 أسابيع.

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– مصادر قناة 24 الرياضية : سلمان الفرج خارج قائمة فريق #الهلال في مونديال الأندية بعد تعرضة للاصابة مع المنتخب وسيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 11, 2019

وكشف نادي الهلال السعودي رسميًا عبر حسابه على ”تويتر“، أن نواف العابد سيحل بديلا للفرج في مونديال الأندية.

وتبدأ البطولة، اليوم الأربعاء، بمواجهة تجمع السد القطري، أمام هينغين سبورت، إذ ينتظر مونتنيري المكسيكي الفائز من الفريقين في دور ربع نهائي المسابقة.

وسيفتتح الترجي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، والمتأهل منهما سيلعب ضد فلامنغو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس في نصف النهائي يوم الـ17 من ديسمبر الجاري.

وتُعد نسخة 2019 من كأس العالم للأندية الأولى التي تشهد مشاركة 3 فرق عربية هي: الهلال بطل دوري أبطال آسيا، والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا، والسد بطل دوري نجوم قطر ويُشارك بصفته فريق الدولة المنظمة.

الهلال بقيادة مدربه الروماني، رازفان لوشيسكو، حجز مقعده في كأس العالم للأندية هذا العام بعد حصوله على لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد نهائي مثير خاضه أمام أوراوا الذي فاز عليه بمجموع اللقائين 3/0.

وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قال إن سلمان الفرج تحامل على إصابته بنهائي كأس الخليج العربي، مؤكدًا أن المنتخب البحريني يستحق لقب البطولة.

وشدد المسحل في تصريحات تلفزيونية: ”كنا نطمح لإسعاد الجماهير السعودية بحصد البطولة الخليجية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وقادرون على تعويض اللقب في المستقبل“.

وأضاف: ”حققنا مكاسب عديدة من مشاركتنا بكأس الخليج، ونهنّئ المنتخب البحريني على التتويج بالبطولة، هم يستحقونها“.

وتابع: ”7 لاعبين من المشاركين مع المنتخب الأول بكأس الخليج سيشاركون مع المنتخب الأولمبي بكأس آسيا، و(هيرفي) رينارد مدرب منتخبنا حقق الهدف المنشود من المشاركة بالبطولة وهو خلْق التجانس“.

وأردف: ”عندما ينتصر المنتخب الأول ألاحظ الإشادات بعمل المدرب رينارد، وعند الخسارة تأتي الانتقادات، وسلمان الفرج تحامل على إصابته، أعظم لاعبي العالم أضاعوا ضربات جزاء، وأشكر جميع لاعبي الأخضر على ما قدموه، والقادم أفضل بإذن الله“.