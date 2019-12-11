أحمد موسى يتحدث عن.. حقيقة رحيله عن نادي النصر السعودي واندهاشه من عدم تقبل جمهور ”العالمي“ الخسارة (فيديو)

تحدث الدولي النيجيري أحمد موسى، نجم نادي النصر السعودي، عن حقيقة التقارير التي تربطه بالرحيل عن ”العالمي“، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وترددت أنباء عن رحيل موسى عن النصر، في الميركاتو الشتوي، لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق الأول، منذ الانتقال إليه في صيف 2018، في صفقة هي الأغلى عبر التاريخ، حيث قدرت بـ17.5 مليون يورو.

ونفى موسى في تصريحات لبرنامج ”في المرمى“ عبر قناة ”العربية، مساء الثلاثاء، رحيله عن النصر في الميركاتو الشتوي، لافتًا إلى أنه لا يعلم أي شيء عن الإشاعات التي ترددت بشأن تفاوضه مع الفرق التركية.

وتابع: ”رأيت بنفسي هذه التقارير في بعض الصحف وهي ليست حقيقية ولو كان هناك أي اتصال فيجدر أن يتم عن طريق النادي، وسمعت هذا الكلام فقط عن طريق وسائل الإعلام“.

وعن سوء مستواه مع النصر، اعتبر النجم النيجيري، أن سوء توفيق كبير لازمة منذ الانتقال إلى العالمي، إذ تعرَّض لعديد الإصابات التي منعته من إظهار إمكانياته.

وشدد موسى، على أنه حاليًّا لديه شعور أفضل، وأصبح جاهزًا بدنيًّا وفنيًّا للمواجهات المقبلة وخدمة النصر، متمنيًا أن لا يتعرض لأي إصابة أخرى.

وأردف: ”أشعر بالسعادة والراحة في السعودية، وقد يكون هناك بعض التوفيق للاعبين وأحيانًا أخرى اللاعب يتعرض لإصابات وإخفاقات، وفي العام الماضي سجلت أكثر من 8 أهداف وهذه السنة أشعر بالسعادة بعد انطلاق بطولة الدوري، وبعد العودة من الإصابة أتمنى أن أزيد حصتي من الأهداف، ولعبت في كأس الملك والدوري ويسعدني أن أعود مجددًا لمستواي السابق“.

وبشأن تغيير مركزه مع النصر، أوضح موسى، أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول، جعله أقرب إلى المرمى، حتى يزيد من حصيلة أهدافه.

الجزء الأول من حوار أحمد موسى مع برنامج #في_المرمى pic.twitter.com/9Ns7yHkcNm — العربية – في المرمى (@FilMarma) December 11, 2019

الدوري السعودي

وعن إمكانية احتفاظ فريقه، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2019-2020، قال موسى: ”هذه ليست سوى البداية سنعمل بجهد ولا نقول إننا سنفوز وهذا أمر سابق لأوانه، ولكن لنعمل بالتنسيق مع المدرب لتحقيق هذه البطولة والأمر لن يكون بهذه السهولة وهناك رحلة طويلة وسنعمل لتحقيق نفس إنجازات العام الماضي“.

وأضاف: ”كما ترون، أصدقائي واللاعبون كلهم على أهبة الاستعداد ومن الضروري الاستمرار في العمل.. والفرق الأخرى تمتلك لاعبين جيدين وعلينا أن ننسق ونزيد من عملنا إذا كنا نريد تحقيق انتصار على غرار العام الماضي“.

وتوج نادي النصر، بلقب أغلى نسخة في تاريخ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2018-2019، بعد منافسة مع الهلال، استمرت حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.

وعن وجود الأجانب السبعة في الدوري السعودي، اعتبر أحمد موسى، أنه ساعد على تقوية المسابقة، لما لهؤلاء المحترفين من باع كبير في عالم كرة القدم، وخبرة في المسابقات الأجنبية.

الجمهور السعودي

وعن تعامله مع الجمهور السعودي طوال الفترة الماضية، قال: ”كانت لدي طموات كبيرة عندما وصلت للسعودية، ولكن الجماهير السعودية، ليس لديها ثقافة تقبل الخسارة، وهو الأمر الذي يجب تغييره فورًا، والكرة مسألة خسارة وربح وعلى الناس أن تدرك أن الفريق لا يمكن أن يكسب كل مرة“.

وأردف: ”في كل مرة تقوم جماهير النصر بالتهجم علينا بسبب أي خسارة كنت أشعر باندهاش كبير، لأنه لا يُمكن لأي فريق أن يفوز طوال الوقت“.

وعن حلمه قبل الرحيل عن الدوري السعودي، أكد أحمد موسى، أنه يرغب في ترك إرث كبير يجعل الجماهير تتذكره طوال تاريخها.

واستطرد: ”سوف أعمل كل ما بوسعي لتحقيق إنجاز لي وتغيير النظرة التي شكلها البعض عن أحمد موسى هنا“.

وأوضح: ”الدوري السعودي قوي جدًّا، واللاعبون السعوديون تعلموا الكثير ولديهم لاعبون من أصحاب الكفاءة، والأجانب يضيفون عنصر قوة كما يحدث الآن فهم لديهم تاريخ وخبرة وباع طويل في هذا المجال، وأنا لست أول لاعب يتعرض لإصابات وتلك هي كرة القدم وأتمنى تغيير صورتي في المستقبل“.