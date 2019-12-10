 أمير منطقة عسير يدعم لاعبي أبها ويشاركهم التدريبات قبل مباراة الحزم في الدوري السعودي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أمير منطقة عسير يدعم لاعبي أبها ويشاركهم التدريبات قبل مباراة الحزم في الدوري السعودي (فيديو)

أمير منطقة عسير يدعم لاعبي أبها ويشاركهم التدريبات قبل مباراة الحزم في الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

شهدت تدريبات نادي أبها السعودي اليوم الثلاثاء، تواجد أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، قبيل مباراته ضد مضيفه الحزم بعد، عصر الخميس، في الرس، في الجولة الحادية عشرة من الدوري.

والتقى الأمير طلال، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الإداري والفني، والذين استمعوا لتوجيهاته ودعمه بشأن المرحلة المقبلة.

وظهر أمير عسير، وهو يتدرب عصر اليوم في النادي مع اللاعبين والجهاز الفني.

ويحتل فريق أبها المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وأربعة خسائر، بعد مرور عشر جولات من المسابقة.

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