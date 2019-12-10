أمير منطقة عسير يدعم لاعبي أبها ويشاركهم التدريبات قبل مباراة الحزم في الدوري السعودي (فيديو)

شهدت تدريبات نادي أبها السعودي اليوم الثلاثاء، تواجد أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، قبيل مباراته ضد مضيفه الحزم بعد، عصر الخميس، في الرس، في الجولة الحادية عشرة من الدوري.

والتقى الأمير طلال، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الإداري والفني، والذين استمعوا لتوجيهاته ودعمه بشأن المرحلة المقبلة.

وظهر أمير عسير، وهو يتدرب عصر اليوم في النادي مع اللاعبين والجهاز الفني.

أمير منطقة #عسير #تركي_بن_طلال مشاركاً لاعبي فريق نادي #ابها، دعما لهم في مبارياتهم القادمة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

– pic.twitter.com/UucAsI6tDg — خلف الدوسري (@kalafaldossry) December 10, 2019

ويحتل فريق أبها المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وأربعة خسائر، بعد مرور عشر جولات من المسابقة.