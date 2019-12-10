نادي الهلال يتلقى أخبارًا سارة قبل مباراة الترجي بكأس العالم للأندية

قال الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي عبر تويتر، إن تدريبات الفريق الجماعية شهدت مشاركة الثنائي العائد من الإصابة محمد البريك وبافيتيمبي غوميز لتكتمل صفوف الزعيم قبل مباراة الترجي بكأس العالم للأندية في قطر.

وبدأ نادي الهلال تحضيراته للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر.

وقال طه ياسين الخنيسي نجم الترجي عن مواجهة الهلال: “ الهلال فريق عالمي وليس فقط أفضل فريق في آسيا، ورغم ذلك لا يمكن لأحد أن يمنعنا من الفوز عندما نكون في أفضل حالاتنا“.

ويلتقي الهلال مع الترجي التونسي في كأس العالم للأندية، يوم 14 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية.

قائمة الهلال..

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ”فيفا“، قوائم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر الشهر الجاري، وبينها نادي الهلال.

وتأهل الهلال لكأس العالم للأندية بعدما حقق لقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريدز الياباني.

وشهدت قائمة نادي الهلال مفاجأة باستبعاد نواف العابد الذي يشارك حاليًا رفقة منتخب السعودية في خليجي 24.

وتواجد بقائمة الهلال الأسماء التالية..

عبدالله المعيوف، محمد الواكد

محمد البريك، أمير كردي، هيون، علي البليهي، محمد جحفلي،عبدالله الحافظ، ياسر الشهراني، حسن كادش.

محمد الشلهوب، محمد كنو، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، كويلار، سالم الدوسري، إدواردو، كاريلو، عمر خربين، هتان باهبري، جوفينكو، جوميز.

كأس العالم للأندية..

11 ديسمبر.. مباراة الدور التمهيدي ستكون بين السد القطري أمام هينيجيني بطل أوقيانوسيا.

– الدور ربع النهائي

14 ديسمبر.. المباراة الأولى بين الفائز في المباراة التمهيدية أمام مونتيري المكسيكي.

14 ديسمبر.. المباراة الثانية بين الترجي التونسي أمام الهلال.

– مباراة المركز الخامس والسادس

17 ديسمبر.. الخاسر في المباراة الأولى من الدور ربع النهائي أمام الخاسر في المباراة الثانية من الدور ربع النهائي.

– الدور نصف النهائي

17 ديسمبر.. المباراة الأولى بطل ليبرتادوريس أمام الفائز من الترجي والهلال.

18 ديسمبر.. المباراة الثانية ليفربول أمام الفائز من المباراة التمهيدية ومونتيري المكسيكي.

– مباراة المركزين الثالث والرابع

21 ديسمبر.. الخاسر من المباراة الأولى في الدور نصف النهائي أمام الخاسر في المباراة الثانية في الدور نصف النهائي.

– المباراة النهائية

21 ديسمبر.. الفائز من المباراة الأولى في الدور نصف النهائي أمام الفائز في المباراة الثانية في الدور نصف النهائي