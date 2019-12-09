 هل ينتقل نواف العابد من نادي الهلال إلى النصر؟ (صورة) – إرم نيوز‬‎

هل ينتقل نواف العابد من نادي الهلال إلى النصر؟ (صورة)

هل ينتقل نواف العابد من نادي الهلال إلى النصر؟ (صورة)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

أثار عبدالعزيز بغلف، عضو شرف نادي النصر السعودي، الجدل بين الجماهير بشأن لاعب وسط دولي يلعب أساسيًا في صفوف المنتخب السعودي.

وقال بغلف في تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“: ”أخبار كثيرة عن عدم رغبة لاعب وسط المنتخب في الاستمرار مع فريقه الحالي.. نظرًا لعدم ضمه لتشكيله الفريق“.

وأضاف ”‏هل يكون أول التعاقدات الشتوية للعالمي.. كله جائز والله أعلم“.

وكشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر، عن أن اللاعب المقصود هو نواف العابد بسبب غيابه عن صفوف الفريق من التشكيلة الأساسية.

يشار إلى أن نواف العابد، البالغ من العمر 29 عامًا، لا يزال مرتبطًا بتعاقد مع إدارة الهلال حتى العام 2021، ولن يرحل عن الفريق إلا بموافقة إدارة ناديه التي تتخوف من رحيله للمنافس التقليدي.

يذكر أن أنباء كانت قد راجت عن رحيل العابد لنادي الشباب إبان فترة تواجد سامي الجابر رئيسًا للهلال، لكن تدخل وقتها تركي آل الشيخ ومنع مغادرة اللاعب.

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