هيليو سوزا.. صانع المجد مع منتخب البحرين

صنع منتخب البحرين المجد بعد تتويجه بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه على حساب السعودية بهدف دون رد في اللقاء النهائي.

ويقف وراء هذا الإنجاز التاريخي المدرب البرتغالي هيليو سوزا الذي استطاع أن يتحدى الجميع ويحصد اللقب من أنياب الأخضر السعودي بعد مباراة قوية حافلة بالإثارة والندية.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي بعض الجوانب واللمحات عن المدرب البرتغالي صانع المجد مع المنتخب البحريني:

مشوار مميز

بدأ هيليو سوزا المدرب صاحب الـ50 عامًا مشواره التدريبي بعد الاعتزال مع فريقه فيتوريا سيتوبال الذي كان لاعبًا به في ديسمبر 2005 قبل 14 عامًا ثم انتقل لقيادة كوفيها.

وسلك سوزا بعد ذلك طريق قيادة المنتخبات السنية بالبرتغال بقيادة منتخب الشباب في الفترة بين 2009 إلى 2011 وتنقل بين قيادة منتخبي الناشئين والشباب حتى قاد المنتخب البحريني في أغسطس 2018.

وحقق سوزا لقب بطولة أوروبا تحت 19 عامًا مع البرتغال عام 2018 في فنلندا وأيضًا بطولة أوروبا تحت 17 عامًا عام 2016.

اكتشاف المواهب

يتميز هيليو سوزا في ملف اكتشاف المواهب الجديدة والواعدة فاستطاع أن يتزعم أوروبا ويحقق لقبين في مرحلتي 17 و19 عامًا مع جيل مواليد 1999 والذي يضم الحارس ديوجو كوستا الذي بدأ الحصول على فرصته هذا الموسم مع بورتو البرتغالي وأيضًا حارس آرسنال الإنجليزي الواعد جواو فيرجينا الذي رحل إلى إيفرتون هذا الموسم ويلعب أساسيًّا مع ريدينج ودييجو دالوت الذي يلعب حاليًّا لمنشستر يونايتد الإنجليزي وروبن فناجري مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي.

وسبق أن اكتشف سوزا موهبة عدة لاعبين صاعدين للبرتغال على رأسهم أندريه سيلفا مهاجم ميلان الإيطالي السابق وريناتو سانشيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق، وويليام كارفاليهو، لاعب ريال بيتيس الإسباني.

بصمات واضحة

قدم هيليو سوزا بصمات واضحة مع منتخب البحرين رغم أنه تولى المهمة منذ أشهر معدودات مع الفريق.

ونجح سوزا أن يقدم مستويات طيبة مع المنتخب البحريني ويقود الفريق للتتويج بالبطولة الخليجية ولكن اللافت للنظر الهوية التكتيكية للمنتخب البحريني التي ظهرت في المباراة وشخصية الفريق رغم الخسارة أمام السعودية في دور المجموعات.

وقال الدكتور طه إسماعيل، المدير الفني الأسبق لمنتخبي مصر والسعودية، لـ“إرم نيوز“، إن منتخب البحرين قدَّم صورة ممتازة في بطولة الخليج لكيفية الترابط التكتيكي والأداء المميز خاصة في الشق الدفاعي.

وأوضح أن سوزا اعتمد على غلق المساحات والاستفادة من اللعب الجماعي في بناء الهجمات وما يدلل على ذلك أنه استطاع الوصول لمرمى منتخبات كبيرة مثل: السعودية، والكويت، والعراق.

وأشار إلى أن الإعداد البدني المميز كان نقطة قوة واضحة لأداء منتخب البحرين مع سوزا بدليل أن الفريق لعب 120 دقيقة أمام العراق ثم قدَّم مباراة قوية في الدور النهائي أمام السعودية وحسم اللقب.

طموح أكبر

يبقى المنتخب البحريني أمام طموحات أكبر مع هيليو سوزا، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الخليج.

واستطاع هذا الجيل أن يقود المنتخب البحريني لكتابة التاريخ وتحقيق لقب كأس الخليج للمرة الأولى كما أن الجيل الحالي سيكون أمامه تحديات مهمة وعلى رأسها التأهل لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 وأيضًا المنافسة على التأهل لبطولة كأس العالم 2022.

وقال المدرب المصري محمد عبد العظيم ”عظيمة“، مدرب الأهلي البحريني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المنتخب البحريني لديه جيل رائع وأوراق مهمة ومميزة تستطيع أن تقدم مستويات كبيرة في التأهل لنهائيات أمم آسيا.

وأوضح أن الصعود لأمم آسيا المقبلة سيكون الهدف المقبل للمنتخب البحريني خاصة أن سوزا أبهر الجميع بالشخصية التكتيكية التي أظهرها المنتخب في بطولة الخليج.