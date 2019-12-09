سعيد العويران يثير الجدل بشأن عودة سعود السويلم لرئاسة نادي النصر السعودي (صورة)

أثار سعيد العويران، أسطورة نادي الشباب السعودي، الجدل بشأن اقتراب عودة سعود آل سويلم، الرئيس السابق لنادي النصر، لمقعده خلال الأشهر المقبلة.

ونشر العويران عبر حسابه الرسمي على موقع ”سناب شات“، صورة تجمع سعود آل سويلم، مع نواف المقيرن، رئيس الاتحاد الأسبق، على هامش نزال الدرعية التاريخي، الذي أقيم يوم السبت الماضي.

وعلق أسطورة الشباب على الصورة، قائلًا: ”يا قلبي منورين.. راجع للعالمي الشتوية“، في إشارة إلى عودة السويلم إلى مقعد رئاسة النصر خلال الفترة المقبلة.

وكان سعود آل سويلم الرئيس السابق للنصر، رفض استمراره على مقعد رئاسة العالمي بسبب ظروفه الخاصة، وعلى نفس النهج انسحب المقيرن من الاتحاد.

يذكر أن النصر توج تحت قيادة السويلم بالدوري الاستثنائي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي نادي الهلال صاحب الوصافة بـ 69 نقطة.

تكريم السويلم

وكان صفوان السويكت، رئيس نادي النصر الحالي، أعلن عن إنشاء لجنة برئاسة عبدالرحمن الحلافي وعبدالعزيز بغلف لترتيب حفل من أجل تكريم سعود السويلم.

وقال السويكت عبر حسابه في تويتر: ”من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. أخي سعود وفريق عمله يستحقون التكريم على الموسم الاستثنائي“.

وتابع :“ يسرني إنشاء لجنة برئاسة الأخوين عبدالرحمن الحلافي وعبدالعزيز بغلف لترتيب هذا الحفل“.

وختم الرئيس النصراوي حديثه قائلاً: ”أرجو من أخي سعود السويلم تحديد الموعد المناسب له لإقامة الحفل، أدام الله أفراح النصر“.

وكان عبدالرحمن الحلافي مشرف كرة القدم في النصر أعلن سابقاً إقامة حفل خاص لتكريم اللاعبين بمناسبة تحقيقهم لقب الدوري، إضافة إلى تقديم مكافأة خاصة، كما أعلن عن تكريم الإدارة السابقة برئاسة سعود السويلم.

رد السويلم

ورد السويلم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل الشكر للأخ صفوان السويكت على مبادرته وهذا ليس مستغربًا على العالمي وثقافته الراسخة تجاه من خدموه”.

وتابع: “خدمة النصر وجماهيره شرف كبير لا يقدر بثمن وهي مسؤولية عظيمة، ولذلك… تكريمي هو المحافظة على لقب الدوري، وتحقيق السوبر إن شاء الله وإسعاد جماهير الشمس”.

اعتزال العويران

وكان النجم السعودي سعيد العويران كشف عن الأندية المقترحة للمشاركة في مهرجان اعتزاله، الذي لم يتحدد موعده حتى الآن.

كان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن إقامة حفل اعتزال للنجم سعيد العويران قائد المنتخب السعودي ونادي الشباب سابقاً.

وقال نجم المنتخب السعودي السابق لقناة ”الرياضية السعودية“ إنه يفاضل بين النصر السعودي أو منتخب مصر أو ألميريا الإسباني أو الأهلي المصري أو الزمالك المصري.

ومثل العويران المنتخب السعودي في كأس العالم 94 في أمريكا، حيث استطاع تسجيل هدف الفوز للأخضر على منتخب بلجيكا، والذي أكد للمنتخب التأهل إلى الدور المقبل، ويعتبر هدف العويران في المنتخب البلجيكي سادس أفضل هدف في تاريخ البطولة العالمية.