النادي الأهلي السعودي يكشف تفاصيل إصابة لاعبيه ومدة غياب يوسف بلايلي

كشف النادي الأهلي السعودي، في تقرير شامل عن إصابات لاعبي الفريق الأول، والتي تعرضوا لها خلال الأيام القليلة الماضية.

ويخوض الأهلي معسكرًا خارجيًّا في مدينة أبوظبي الإماراتية، وذلك بعد تأجيل مباراته أمام الهلال، في الدوري السعودي للمحترفين، لارتباط الزعيم بالمشاركة في مونديال الأندية التي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من الـ 11 حتى الـ 21 من ديسمبر الجاري.

وكشف الأهلي في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم الجزائري يوسف بلايلي، جناح الفريق الأول، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، وحاجته إلى برنامج علاجي يستمر لمدة 4 أسابيع.

وينشط اللاعب منذ الميركاتو الصيفي الأخير مع الأهلي، إذ شارك معه في 8 مباريات أسهم فيها بـ 3 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

الأشعة تؤكد إصابة البلايلي بتمزق في العضلة الأمامية، والمولد بإلتواء في الكاحل، ودجانيني بكدمة في عضلة الساق#الأهلي pic.twitter.com/qtfGc2qvLW — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 8, 2019

يشار إلى أن بلايلي يوجد ضمن القائمة المختصرة للاعبين الذين رشحهم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للفوز بجائزة أفضل لاعب ينشط في ”القارة السمراء“.

أما سعيد المولد، ظهير الفريق الأول، فقد أعلن الأهلي، تعرضه لالتواء في الكاحل من الدرجة الأولى، وحاجته إلى الراحة لمدة 10 أيام.

كما أوضح الأهلي، أن الأشعة التي أجراها مهاجم الفريق دجانيني تفاريس، أظهرت سلامة العظام من أي كسور، بعد تعرضه لكدمة قوية في مشط الساق، وحاجته لبرنامج تأهيلي لمدة 5 أيام.

من ناحيتهما، بدأ الثنائي عمر السومة وخالد البركة، برنامجه العلاجي داخل العيادة الطبية، وذلك بعدما أجرى جراحتين أسفل البطن في ميونخ الألمانية.