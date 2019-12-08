بأمر ملك البحرين.. يوم الإثنين إجازة رسمية بمناسبة فوز المنتخب بكأس الخليج

هنأ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لاعبي المنتخب البحريني بفوزه ببطولة الخليجي 24 التي أقيمت في الدوحة، وقرر منح مواطنيه إجازة رسمية، غدا الإثنين، بمناسبة التتويج.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الأيام“ البحرينية، فقد تقرر أن يكون يوم غد الإثنين إجازة تعطل فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ولجميع المدارس في البحرين، وذلك بمناسبة فوز منتخب البحرين الوطني بكأس الخليج 24.

وقال الملك حمد، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين ”بنا“، ”نشيد بالروح الرياضية والمعنوية العالية والإصرار والعزيمة التي يتحلى بها أفراد المنتخب الذين شرفوا الوطن في هذا المحفل الرياضي الخليجي واستحقوا بجدارة التتويج بهذا اللقب الذي عكس مكانة الكرة البحرينية على الساحة الخليجية والإقليمية والقارية“.

وأضاف ملك البحرين: ”نتوجه بالشكر والتقدير بهذه المناسبة السعيدة الى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ونثني على الجهد الكبير والعمل الدؤوب والمتقن الذي يقوم به سموه ودعمه ومساندته وتشجيعه المتواصل وتحفيزه للاعبي المنتخب، الذي أثمر عن تحقيق هذا اللقب الغالي“.

توج المنتخب البحريني بكأس خليجي 24 لأول مرة في تاريخه عقب التغلب على منتخب السعودية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد خليفة الدولي.

أحرز محمد الرميحي لاعب منتخب البحرين الهدف الأول في شباك السعودية في اللقاء الذي جمعهما ضمن نهائي كأس خليجي ”24“، ليعلن تتويج منتخب بلاده بالبطولة لأول مرة في تاريخه.