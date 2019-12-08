أحمد مبارك بوغمار مدافع منتخب البحرين لمحلل قناة الكأس القطرية: ”كثر الكلام للحريم“ (فيديو)

رد أحمد مبارك بوغمار، مدافع منتخب البحرين المتوج بلقب كأس الخليج العربي ”خليجي24″على العُماني سيف الجابري محلل قنوات الكأس القطرية بعدما استفز البحرينيين بالتقليل من منتخب بلادهم.

وقال الجابري أثناء تحليله لمباريات البطولة على قناة الكاس :“منتخب البحرين لن يحقق بطولة خليجي24 وسيكمل 51 عامًا بدون أي بطولة“.

بوغمار: محلل قناة الكأس قال ٥٠ سنه لن تحقق البحرين البطولة

ردينا عليه وكثرة الكلام للـحريم

‘ pic.twitter.com/uwNpGgCcJB — ماكس الـعـالـمـي (@maxalhilal) December 8, 2019

ورد لاعب المنتخب البحريني عبر قناة الكأس أيضًا بعد التتويج بخليجي24 بالفوز على السعودية ”محلل قناة الكأس قال إننا بنكمل أكثر من 50 سنه بدون البطولة وردينا عليه وكثر الكلام للحريم“.

فيديو| سيف الجابري محلل #مجلس_قناة_الكاس :

فيديو| سيف الجابري محلل #مجلس_قناة_الكاس : #منتخب_البحرين لن يحقق بطولة #خليجي24 وسيكمل 51 عام بدون اي بطولة ! pic.twitter.com/VctMPtp4EN — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019

وأحرزت البحرين لقب كأس الخليج لكرة القدم لأول مرة في تاريخها بعد فوزها 1-صفر على السعودية في المباراة النهائية باستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة اليوم الأحد.

وسجل محمد الرميحي الهدف الوحيد في الشوط الثاني لتحقق البحرين أكبر إنجاز في تاريخها في كرة القدم، بعد أن انتظرت 49 عامًا لتنضم إلى قائمة الفائزين بلقب البطولة الإقليمية صاحبة الشعبية الكبيرة، عقب احتلالها المركز الثاني أربع مرات جميعها قبل تحول البطولة لنظام المجموعتين في 2004.

وستستمر معاناة السعودية مع البطولة بعدما خسرت في النهائي للمرة الرابعة في آخر ست نسخ، بينما تحقق لقبها الثالث والأخير في مطلع عام 2004.

وتسلم الحارس المخضرم سيد محمد جعفر قائد البحرين الكأس من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليستكمل تحولًا مثيرًا في حظوظ فريقه الذي كان على مشارف الخروج من الدور الأول قبل أن يشق طريقه متجاوزًا العراق بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي ثم السعودية، التي خسر أمامها 2-صفر في الدور الأول، ليرفع الكأس لأول مرة.

وأجرى إيرفي رينار مدرب السعودية تغييرين على تشكيلته التي هزمت قطر يوم الخميس، وأعاد ثنائي الهلال سالم الدوسري والقائد سلمان الفرج إلى القائمة الأساسية على حساب محمد كنو ونواف العابد بعد غيابهما عن لقاء الدور قبل النهائي بسبب الإصابة.

وفي الجانب الآخر واصل هيليو سوزا مدرب البحرين تغييراته المستمرة على تشكيلته الأساسية منذ بداية البطولة، بما في ذلك اللعب بحارس مختلف للمباراة الخامسة على التوالي. ولم يلعب المدرب البرتغالي بالحارس نفسه في مباراتين متتاليتين، وأشرك هذه المرة المخضرم محمد جعفر في ظهوره الثاني بالبطولة.

وسيطر المنتخب السعودي على اللعب مبكرًا، واقترب الدوسري من افتتاح التسجيل بعد أربع دقائق عندما سدد كرة رائعة في العارضة من 25 مترًا.

وحصلت السعودية على فرصة ذهبية للتقدم من ركلة جزاء احتسبها الحكم السويسري ليونيل تشودي بعد أن تبادل الدوسري الكرة بصورة رائعة مع عبدالله عطيف قبل أن يسقط عقب إعاقة من جاسم الشيخ داخل المنطقة.

لكن الفرج سدد فوق العارضة من علامة الجزاء في الدقيقة 12، لينتقل بعدها الزخم إلى المنتخب البحريني الذي استحوذ على الكرة لفترات أطول رغم أنه لم يصنع فرصًا حقيقية للتسجيل.

وطالب لاعبو السعودية باحتساب ركلة جزاء ثانية قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول عندما سقط عبدالله الحمدان تحت ضغط من مهدي حميدان، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب وأكد حكم الفيديو المساعد قراره رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت وجود احتكاك بالفعل.

ومثلما فعلت في الشوط الأول، بدأت السعودية الشوط الثاني بقوة وسدد الدوسري من زاوية صعبة لكن الحارس محمد جعفر تصدى للمحاولة.

وبدأ المنتخب البحريني في إظهار لمحات من الخطورة، ونجح أخيرًا في هز الشباك بعد 69 دقيقة عندما انطلق حميدان في الجهة اليمنى وأرسل كرة عرضية منخفضة، كان الرميحي أسرع في الوصول إليها من عبدالإله المالكي لاعب السعودية ليحوّلها بلمسة بسيطة في الشباك ويشعل احتفالات الجماهير في المدرجات وأغلبهم من البحرين.

وزاد المنتخب السعودي من ضغطه في الدقائق الأخيرة سعيًا لإدراك التعادل وتجنب خسارة مثيرة للحرج أمام منافس يقل عنه بفارق 33 مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا)، لكن المنتخب البحريني قدم أداء قتاليًا مدفوعًا بجماهيره المتحمسة ليحقق أخيرًا اللقب الذي طال انتظاره.